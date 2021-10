Jágr se zranil. Dneska mě to nebavilo, tvrdil rozverně po nakládačce od Plzně

„Až na pět minut jsme na ledě neexistovali. Musíme se omluvit fanouškům a ještě jim poděkovat, že i za takového stavu při nás stáli a podporovali nás,“ vzkázal jeden z kladenských trenérů Jiří Burger. „A Jágr? Nějaké zranění má, ale jestli je vážné, se musíte zeptat jeho.“

Legendární číslo 68 zvládlo jen čtyři střídání, Jágr na ledě pobyl bez vteřiny pouze tři minuty, než zmizel v šatně. V té době jeho Kladno ztrácelo 0:1. Ve 2. třetině už stál v civilu za hráči na střídačce, ve třetí opustil už i tuhle pozici.

„Co mi je? Chtěl jsem si jen odpočinout. Dneska mě to nebavilo,“ povídal Jágr rozverně po zápase před kladenskou kabinou, když se dofotil s výherci soutěže klubového sponzora. „Správně tipnuli dnešní výsledek,“ žertovala ještě hokejová modla, už smířená s výpraskem. O zranění ani muk.

Že se hrající majitel z utkání vytratil, to soupeř přijal s úlevou. I ve skoro padesáti je hrozbou. „Všimli jsme si, že jim na přesilovce chyběl, ale nevím, co se stalo, proč odešel. I tak dali gól hned z první početní výhody,“ řekl plzeňský bek Peter Čerešňák, s dvěma góly a třemi asistencemi jeden z hrdinů Indiánů. „Jágr je hráč, na kterého si musíte dát pozor vždycky, a když jim vypadne, je to citelná ztráta.“

Citelná, ale neměla by být zásadní, myslí si kladenský obránce Jakub Suchánek. „Pět gólů jsme dostali v oslabení, na ně Jarda nechodí. Jestli je nebo není zraněný, o to nejde. My potřebujeme jiné lídry. Tenhle tým stavěl Jarda Jágr, ale není postavený na Jágrovi. Když budeme spoléhat na jednoho dva tři hráče, můžou zápasy bohužel vypadat takhle,“ krčil Suchánek rameny. Ani on neprozradil, co Jágrovi je, zda se mu neobnovilo ranění ramena z přípravy se Slavií. „Netuším, co se stalo.“

Zato moc dobře ví, co se stalo s Kladnem. „Podali jsme jeden z nejhorších výkonů, Plzeň byla 55 minut lepší. Dva góly v rychlém sledu ve 2. třetině na 4:1 nás vyřadily ze hry, nenašli jsme sílu a cestu, jak se dostat zpátky,“ vyčítal Suchánek.

Věří, že debakl Rytíře probere. „Doufám, že nás ovlivní jen v dobrém, abychom to vrátili zpátky na pozitivní vlnu. Dostali jsme nakládačku, no tak co, není první ani poslední. Je to o tom postavit se na nohy a začít pracovat. Těch frází je milion, nemám je rád, ale ono to tak je. Dokud zápasy nebudou odbojované, nemůžeme mít nárok na bodový úspěch. A dneska jsme opravdu v 90 procentech zápasu zaostávali, Plzeň byla lepší,“ uznal obránce.

Šanci na reparát má Kladno v neděli na stadionu Mladé Boleslavi. S Jágrem na střídačce, nebo už zase na ledě?