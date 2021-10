Snad se příště předvedeme lépe, doufá vítkovický útočník Fridrich

„Byl to těžký zápas. Neměli jsme dobrý vstup, nedařilo se nám dobře napadat, dělali jsme chyby v rozehrávce,“ hodnotil Petr Fridrich.

Přitom jste po sérii šesti zápasů venku v řadě hráli poprvé v sezoně doma. Jaké to bylo?

Bylo to něco jiného. Já jsem tady hrál vlastně před více lidmi poprvé a moc jsem si to užil. Lidi byli super, atmosféra parádní. A my se snad předvedeme příště lépe.

Předvedl se gólem a asistencí litvínovský útočník Patrik Zdráhal, který ve Vítkovicích hokejově vyrostl.

Bývá to tak, že člověku vyjde zápas, když hraje proti svému bývalému klubu. U něj se to jenom potvrdilo.

V čem vidíte příčinu prohry?

Sice jsme se postupně dostávali do zápasu, přebírali jsme otěže a nakonec jsme možná i byli lepším týmem, jenže jsme nedali góly.

To se povedlo jen vám.

Dostal jsem super nahrávku, měl jsem chvíli čas. Chtěl jsem vystřelit na pravou stranu a propadlo to tam. Ale jinak bych nic neměnil. Ne že bychom nechodili do branky, nechtěli střílet, jen nám to tam tentokrát nespadlo.