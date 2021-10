Mistr světa Novotný vypomůže Motoru. Mám z toho velký respekt, říká

„Je to jen krátkodobý záskok. Měl bych hrát v neděli proti Hradci Králové, dál nepřemýšlím. Třeba se hned rozloučíme. Uvidíme, jak to bude dál,“ upřesňuje Novotný, jak to s jeho dohodou je.



Na jih Čech se osmatřicetiletý matador vrátil už o něco dříve jako hráč místního Samsonu, který působí v krajském přeboru. Když s týmem jel v úterý trénovat, najednou mu zazvonil telefon.

„Volali mi Bedna a Modrák (generální manažer Stanislav Bednařík a trenér Jaroslav Modrý), ať přijdu ve středu na trénink. Že mají hodně zraněných útočníků a jestli bych jim nepomohl. Zkusil jsem trénink, nebylo to špatné, a tak jsme se domluvili, že pomůžu.“

V přeboru za dvě utkání nastřílel už pět branek. Za Samson si zahraje, když to stíhá kombinovat se svým zaměstnáním. Mimo hokej totiž pracuje v pozici agenta ve společnosti Global Management Group.

„Pořád se udržuji v kondici. Trénuji v posilovně i se Samsonem. Ale krajský přebor a extraliga se samozřejmě nedají vůbec srovnávat,“ uvádí směrem ke své formě.

Pelhřimovský rodák, který v minulé sezoně ještě hrál ve Švýcarsku za Ambri-Piottu, návrat rozhodně nepodceňuje: „Mám z toho velký respekt. Ale moc se zároveň těším. Věřím, že týmu pomůžu a před vyprodanou Budvar arénou porazíme Hradec Králové.“

Zároveň ovšem rezolutně odmítá, že by měl v extralize odehrát celou sezonu: „To teď vůbec nepřipadá v úvahu. Mám svoji práci jako agent ve Švýcarsku, kde to funguje. Klub má zraněné, určitě sháněl i jinde, ale hráči asi nejsou.“

Novotný loni ve švýcarské lize nasbíral ve 46 zápasech patnáct bodů za čtyři góly a jedenáct asistencí. V NHL dohromady zaznamenal 51 bodů v 189 zápasech a přesně dvacetkrát skóroval. Vystřídal hned šest klubů v Kontinentální hokejové lize, kde hrál za Atlant Mytišči, Lokomotiv Jaroslavl, Traktor Čeljabinsk, Barys Astana, Ladu Togliatti a Lev Praha.

V reprezentaci nastoupil do 151 utkání, kromě osmi světových šampionátů, z nichž má jedno zlato (2010) a dva bronzy (2011, 2012), jel s národním týmem i na olympiádu do Soči. Pravidelně se zapojoval také v turnajích pod hlavičkou Euro Hockey Tour.

V domácí extralize si zahrál „pouze“ v 62 duelech, poslední dva přidal v dresu Plzně před třemi lety. Teď pro svůj návrat do nejvyšší české hokejové soutěže měl i jednu další, speciální motivaci.

„Můj kluk Jiřík bude nejšťastnější na světě, až mě uvidí před plnou halou. Byl se podívat, když jsem hrál za Samson, a moc se mu to líbilo. Teď to pro něj bude něco,“ uzavřel Novotný.