Libereckým hokejistům chybějí góly i body, fanoušci už jsou nervózní

Podobné herní trápení Bílí Tygři zažili naposledy v sezoně 2014/15. V dalším ročníku pak po výrazném posílení získali mistrovský titul a od té doby jsou pevnou součástí nejužší špičky českého klubového hokeje.

Letošní podzim tomu však vůbec neodpovídá. V úvodu sezony sice Liberec nejvyšší soutěž vedl, poté však přišla hrozivá série šesti proher za sebou. Domácí vítězství nad Budějovicemi přineslo záblesk naděje, jenže po něm přišly další dvě prohry - doma se Spartou 2:3 na nájezdy a naposledy v Brně 1:3. Výsledek: až desáté místo v tabulce.

„Pokud dáme jeden gól, tak ani s nejlepším gólmanem ligy moc zápasů nevyhrajeme. Na kvalitu útočníků, jakou máme, jsme hrozně neproduktivní. Je potřeba s tím něco udělat,“ řekl kouč Patrik Augusta po úterním nezdaru na ledě Komety. „Šli jsme do vedení po gólu v oslabení, pak jsme měli nějaké šance, ale nepodařilo se nám odskočit. Dva góly jsme pak soupeři darovali. Hlavy hráčů pak šly dolů. Měli jsme 35 minut na vyrovnání, bohužel se nám to nepovedlo,“ doplnil hodnocení.

Dá se říct, že je to pořád dokola. Liberec nedává góly, ačkoli má ve svých řadách elitní útočníky. A ti nejlépe placení hráči musí rozhodovat zápasy, jak opakovaně zdůrazňuje kouč Augusta.

S přehledem nejproduktivnějším libereckým hokejistou je útočník Tomáš Filippi, který nasbíral 10 kanadských bodů za pět gólů a stejný počet asistencí. V celkovém bodování extraligy mu však patří místo až na rozhraní druhé a třetí desítky.

Hráči, od kterých se hodně čekalo, jsou v útlumu. Útočníci Michal Birner, Dávid Gríger a Jan Ordoš zatím vstřelili jediný gól. Letní posila z Finska Tomáš Záborský má na kontě pouhé dva body, další nováček v útoku Martin Faško-Rudáš se ještě netrefil ani jednou...

Tomáš Filippi je s deseti body nejproduktivnějším libereckým hokejistou.

„Je evidentní, že koncovka nám dělá trochu problémy. Musíme na tom zapracovat. Těžko říct, čím to může být. My útočníci prostě nedáváme góly,“ konstatoval forvard Filippi po posledním domácím utkání.

Nejde však jen o to, že Bílí Tygři góly nedávají, oni jich i hodně dostávají. Skoro nejvíc ze všech týmů v soutěži. Nebýt skvělého brankáře Petra Kváči, který si udržuje procento úspěšnosti zákroků nad 92 procenty, byli by na tom ještě mnohem hůře.

K nejslabším týmům patří úřadující vicemistři republiky i co se týče počtu vyloučení či využívání přesilovek. V tomto ohledu mají úspěšnost pouhých 10,64 procenta, početní výhody přitom dříve patřily k jejich silným zbraním.

Ambiciózní tým Bílých Tygrů prohrál osm z posledních devíti zápasů a valí se na něj i kritika z řad fanoušků. To pod Ještědem nebývá zvykem. Pod článkem o prohře v Brně bylo ve středu odpoledne na Facebooku více než 130 komentářů. Častými výrazy rozčarovaných příznivců jsou „ostuda“ či „tragédie“.

„Tohle už není o tom, že je to kvalitní tým, který se nastartuje a bude to šlapat, tady něco hodně nefunguje.“

„Ani v nejhorších sezonách nebylo po 13 kolech tak málo bodů.“

„Deka, co leží na celém týmu, bude chtít nejspíš razantní řešení třeba změnou v hráčském či trenérském týmu.“

„Čas přestat si lhát do kapsy a tvrdit, že to zlomí jedna výhra.“

To je jen pár vybraných komentářů z internetového prostředí.

Tak či onak, na vedoucí Mladou Boleslav ztrácejí Tygři 12 bodů. To stále nemusí být nic fatálního, v základní části extraligy před sebou mají ještě přes čtyři desítky utkání. Odraz ode dna by však měl přijít co nejdřív. „Dokud tomu všichni nedáme víc, budeme se trápit,“ uvědomuje si zkušený útočník Jakub Klepiš.