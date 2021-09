Jedno z nejlepších utkání sezony, zní z Třince po výhře nad Libercem

Třinečtí hokejisté sice od 12. minuty po chybě v rozehrávce prohrávali 0:1, ale Marinčin do přestávky využil přesilovku a ve 24. minutě Růžička proměnil trestné střílení. Rázem to bylo 2:1.

Oceláři tak nastartovali obrat v souboji extraligových finalistů z let 2019 a 2021. „Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání sezony,“ řekl třinecký trenér Marek Zadina.

„Ve druhé třetině jsme po naší přesilovce inkasovali a bohužel se to do naší branky nasypalo. V jejich přesilovce a při gólu z nájezdu se zápas lámal,“ řekl liberecký útočník Jan Ordoš.

„Po druhé brance se naše hra sesypala. Byl to nezodpovědný výkon. Nezbývá než si nasadit boty a jít do práce,“ prohlásil liberecký trenér Patrik Augusta.

Boty? Do práce? „Několik posledních zápasů více mluvíme, než děláme, takže to musíme rázně utnout a začít jinak. Naše top lajny nejsou produktivní a navíc inkasují. Chci věřit, že to byla poslední facka,“ vysvětlil Augusta.

„Za druhou třetinu jsme dostali zaslouženou nakládačku. Je mi líto brankáře Petra Kváči, který si jako jeden z mála zaslouží absolutorium. Hráči by si měli sáhnout do svědomí a začít i pro něj pracovat jinak.“

Zadina potvrdil, že zlomová byla druhá třetina. „Vytvořili jsme si spoustu šancí a hlavně jsme byli produktivní. Kluci se uklidnili, hráli dobře, organizovaně. Odmakali celý zápas. A těší nás, že jsme zvládli první ze tří domácích utkání v tomto týdnu,“ uvedl Marek Zadina.

„Dávali jsme góly, hráli, co jsme měli. Takže celkově jsme to zvládli velmi dobře. Byly tam nějaké úseky, kdy jsme se trošku zamotali v obraně, ale dopadlo to v náš prospěch,“ pochvaloval si třinecký útočník Martin Marinčin, jenž vstřelil svůj první gól za Oceláře.

A pořádně ho nabudil, že se sebevědomě pouštěl i do útočení. „Jo, gól mi pomohl, ale je třeba hrát stále zodpovědně. Bylo to normální. Ani jsem nevnímal, že jdu úplně dopředu,“ podotkl Marinčin. „To utkání jsem osobně bral tak, že musíme po ztraceném zápase na ledě Kladna vyhrát.“

Podobně hovořil i útočník Erik Hrňa. „Hlavně jsme chtěli odčinit zbytečnou prohru s Kladnem,“ zmínil porážku 3:4 na nájezdy.