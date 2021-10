Černá série Liberce přišla i letos. Nebyli jsme nachystaní hlavami, mrzí kouče

„Bylo to velice dobré utkání, dvakrát jsme dotáhli náskok soupeře, toho si cením. Bojovali jsme až do konce, v prodloužení měly oba týmy šanci to ukončit a penalty šly jednoznačně za soupeřem,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta po páteční prohře 2:3 na nájezdy. „Myslím si, že výkon, který naši hráči podali, má vzrůstající tendenci a máme od čeho se odpíchnout. Samozřejmě nás mrzí, že je to prohra, ale projev mužstva už byl lepší.“



Jak těžké je vybírat hráče na nájezdy v současné době, kdy se v útoku nedaří?

Těžké, ale já v tomhle razím teorii, že to musí rozhodnout hráči, kteří jsou lídři a kteří jsou nejvíc placení. Trochu nervozity bylo na hráčích vidět, puk jim skákal na hokejkách. Nájezdy jsme neproměnili a nepomohli jsme Petrovi Kváčovi v brance, což mě mrzí, protože nás celý zápas držel. Ale nájezdy už jsou technická disciplína a soupeř v nich byl lepší.

Pomohlo by týmu, kdyby jednou vedl o dva góly a nemusel dotahovat?

Určitě, to bychom si přáli všichni, ale nemůžeme to chtít proti tak kvalitnímu soupeři. Sparta je top mužstvo, a přestože jsme poslední zápas vyhráli, neskákali jsme do nebes. Potřebujeme se malými krůčky dostat zpátky na úroveň, na které jsme schopní hrát, a proti Spartě jsme se k tomu zase přiblížili. Věřím, že se takové utkání muselo divákům líbit.

Jste spokojenější i s přesilovkami, které se dosud také nedařily?

Samozřejmě bych viděl radši nějaké sehrané akce, ale vynikající střela Vlacha v závěru přesilovky znamenala gól. Bylo vidět zlepšení, musíme v tom pokračovat. Celá sezona je proces, každý den musíme na něčem pracovat. Dostali jsme sami sebe do problémů dlouhou sérií proher a nikdo jiný než my nás z toho nedostane. Cítím z mužstva, že hráči chtějí pracovat, a myslím, že i přes prohru se Spartou můžeme být malinko pozitivní.

Liberecký trenér Patrik Augusta

Podzimní černou sérii jste prožili už třetí sezonu za sebou. V předchozích dvou letech trvala pět utkání, letos dokonce šest. Vidíte mezi nimi nějakou spojitost?

Je to zvláštní. Dva roky zpátky jsme byli schopní pojmenovat, proč to tak je, šlo o nějaké systémové defenzivní věci. Teď je to podle mě trochu o hlavách hráčů. Měli jsme výborný začátek, výborný turnaj v Kitzbühelu, ale odstartovala sezona a možná jsme nebyli hlavami nachystaní na to, že každý bude hrát jako o život. To by přitom mělo být automatické. V lize není jednoduchého soupeře a my jsme v zakončení nebyli produktivní jako v předchozích sezonách. I když jsme v minulých letech také měli série proher, pořád jsme byli schopní dávat hodně gólů. To teď nejsme, i když máme hráče, kteří by góly dávat měli - a já jsem přesvědčen, že je zase dávat budou.