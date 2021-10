Korec o hokejovém Zlíně: Čajánka jsme chtěli na střídačku, ale nemůže

„Každý sportovec by měl chtít vyhrávat a klást si co nejvyšší cíle. Proto jsem mluvil o titulu, ale hned vzápětí jsem dodal, že pro nás bude úspěchem postup do play off. Vyznělo to trochu jinak, než jsem myslel, v médiích zůstalo jen oznámení, že jdeme za titulem. Přitom já jsem realista, opravdu jsem to myslel spíš jako motivaci,“ říká Korec v rozhovoru pro MF DNES.

V čem je důvod toho, že Zlín zatím tápe?

Když jsme vyměnili trenéra a v zápase v Olomouci vedl tým Luboš Jenáček, přišel poté s podrobnou analýzou. Doplatili jsme na častá zranění a fakt, že hráči, kteří by měli být tahouny, jimi zatím nejsou. Tým nefunguje tak, jak se očekávalo. Ale třeba poslední zápasy jsou už lepší, v Olomouci i Třinci jsme odehráli poměrně dobrá utkání a v Plzni to bylo dlouho vyrovnané, byť výsledná porážka 1:4 je zkreslující.

Mužstvo trápí úzký kádr. Proč jste ho neposílili?

Po konci loňské sezony i během léta jsme se trenéra Svobody, který jako vedoucí sportovního úseku skládal kádr, opakovaně ptali, zda není třeba tým doplnit. On nechtěl, podle něj byl kádr konkurenceschopný a měl na klidný střed tabulky.

Což se ovšem nepotvrdilo, že?

V létě se předpovídalo, že se na trhu před sezonou objeví hodně volných hráčů, ale realita je jiná. Mohli jsme přivést i hokejisty z Kanady či USA, ovšem trenér preferoval hráče, kteří jsou na extraligu adaptovaní a mají zkušenosti s evropským hokejem. Finance jsme měli a máme připravené, a kdyby se objevil rozdílový hráč, jsme schopní ho zaplatit. Jenže nikdo takový tady zatím není.

Není problém v tom, že Svoboda dostal tak volnou ruku a neměl v klubu větší oponenturu?

Hierarchie vedení je daná, já jako prezident klubu jsem reprezentativní orgán, pak je rada jednatelů a pod nimi trenér, který zároveň vede sportovní úsek. O kádru jsme se intenzivně a opakovaně bavili, ale finální zodpovědnost byla na Robertovi Svobodovi.

Robert Svoboda na zlínské střídačce.

Neumím si představit, že třeba v Kometě by Libor Zábranský nechal všechno na trenérovi a do podoby kádru by nezasahoval.

Máme zvolený jiný model, kdy si trenér složí tým a s ním pak pracuje. Samozřejmě že to však musí dávat smysl z ekonomického hlediska. Pak je jeho zodpovědnost, jak mužstvo vypadá a jak se prezentuje. Nemůže říkat, že mu ho postavil někdo jiný a on měl jinou představu.

Nechybí Zlínu pozice generálního manažera? Loni jste ji zrušili a klub vede tříčlenná rada jednatelů - Jiří Marušák, Patrik Kamas, Jan Štětkář.

Souvisí to s tím, o čem jsem mluvil před chvílí. V Plzni, Brně či jinde má generální manažer, který je zpravidla i majitelem klubu, zodpovědnost za složení týmu. Pak dává tato pozice logiku. Není potom ale jednoznačné, kdo je zodpovědný za špatné výsledky, zda GM nebo trenér. U nás by generální manažer nezasahoval do sportovní stránky a řešil by hlavně ekonomiku klubu, což zvládnou i jednatelé. Vím, že nám to fanoušci vyčítají, ale tomuto modelu věříme.

Proč jste nového kouče hledali dva týdny?

Rezignace trenéra Svobody nás překvapila. Neměli jsme nic rozjednané. Robert nabídl, že tým povede do doby, než najdeme jeho nástupce, a až pak veřejně oznámí svůj konec. Ale nechtěli jsme ho trápit a byl by to nesmysl. Měli jsme pak dilema: vzít někoho zvenku, kdo udělá v kabině virvál, který může být ale i demotivující a zároveň může třeba za dva měsíce říct, že končí? Nebo vybrat člověka se vztahem ke klubu a regionu? Zvolili jsme druhou variantu.

Byl ve hře příchod trenéra Vladimíra Růžičky?

Dostali jsme základní informace od jeho agenta a ještě v posledních dnech jsme o něm diskutovali. Nakonec jsme si řekli, že půjdeme jinou cestou. Ve hře byl do posledních hodin i Rosťa Vlach, s nímž jsme situaci klubu podrobně rozebírali. Někteří trenéři se nám ozvali sami, jiní zase rovnou řekli, že nemají zájem, nebo váhali. I to hrálo roli, nechtěli jsme nikoho přemlouvat. Nakonec to vyšlo na Jacka (Luboše Jenáčka - pozn. red.), který nikdy neřekl, že by u týmu nechtěl zůstat, jak se někde psalo. Jen pořád zdůrazňoval, že mu záleží i na juniorce. Nám také, letos se juniorská soutěž zužuje a je důležité, abychom se udrželi.

Není riskantní vsadit v boji o záchranu na někoho bez zkušeností z extraligy?

Trenér Jenáček má řadu zkušeností z nižší soutěže a také nám představil konkrétní vizi a představy, jak tým zvednout. Stojí za ním i klubové legendy Petr Čajánek, Petr Leška nebo Ondra Veselý.

Jakou nabídku jste dal Čajánkovi, který se nově bude u extraligového týmu starat o individuální rozvoj hráčů?

Ptal jsem se ho, zda a za jakých podmínek by byl ochotný se postavit na střídačku. Odpověděl, že klubu chce pomoct, ale z rodinných důvodů tuto nabídku vzít nemůže, což samozřejmě respektuju. Petr už je členem představenstva a zajímaly nás i jeho názory na výběr trenéra, ptali jsme se i Petra Lešky či Ondry Veselého. Všichni volbu Luboše Jenáčka podpořili.

Petr Čajánek Petr Leška

Co budou Čajánek a Leška konkrétně dělat?

Čája bude blízce spolupracovat s trenérským týmem na individuálních dovednostech hráčů, podrobnosti a organizace budou záležet na jejich domluvě. Měl by čtyři- až pětkrát za týden být na ledě během tréninkového procesu. Petr Leška se jako asistent sportovního manažera bude podílet na skautingu a výběru hráčů. Všechny tyto změny bereme jako výrazné rozšíření trenérského týmu, místo dvou koučů bude u prvního týmu daleko širší štáb. Zároveň bude ještě více provázaný s mládeží.

Nově přišel rovněž kondiční trenér Libor Chytil, bratr útočníka Filipa, který hraje v NHL. Znamená to, že tým není dobře připravený?

Každý hráč ví nejlépe, jak na tom je. Když jsme kabině oznamovali jméno nového trenéra, řekl jsem klukům, že na střídačce může stát kdokoli, ale je to hlavně o nich. O jejich přístupu k zápasů, tréninkům i regeneraci. Pokud chceme někoho v tabulce přeskočit, musíme makat dvakrát tolik co oni.

Chystáte hráčské výměny?

To je otázka na trenéry a sportovního manažera. Kádr rozhodně není uzavřený, posily hledáme. Je to složité, volní rozdíloví hráči moc nejsou. Pořád si ale stojím za tím, že v současném týmu je potenciál a je úkolem všech, aby se ho podařilo maximálně zúročit. Do Zlína dřív nikdo nejezdil rád, vědělo se, že jsme bojovný a nepříjemný soupeř. K tomu se musíme vrátit.

Vnímáte, že mezi fanoušky panuje sklíčená nálada?

Mrzí mě to. Diváci jsou doma naším sedmým hráčem a teď bychom jejich podporu potřebovali o to víc. Jenže dostaneme první gól, hlavy hráčů jdou dolů a rezignují i fandové. Byl bych rád, kdybychom se všichni semkli. Teď hrajeme o záchranu extraligy, což je pro nás absolutní priorita.

Na druhou stranu se příznivcům nedivte, všichni vidí, že od titulu v roce 2014 to jde v klubu z kopce dolů a nejlepší hokejisté ze Zlína neustále odcházejí.

Kritické hlasy vnímám, ale není to tak, že bychom všem hráčům nedokázali nabídnout stejné peníze jako jinde. Někdo potřebuje novou výzvu, někdo jde do špičkového týmu v extralize, někdo zase nabídku odmítne a chce čekat dva tři měsíce, ale my mezitím potřebujeme doplnit kádr. Zlín je daleko od Prahy, každému se sem nechce. Teď nemá cenu dívat se dozadu, musíme se dostat z posledního místa. Pak si ale potřebujeme říct, co změnit, a ze situace se poučit, aby se letošní sezona neopakovala.