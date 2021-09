Jen Svobodův odchod Zlín nezachrání. Jak zareaguje vedení hokejového klubu

„Po tomto zápase bylo jasné, že týmu může pomoci změna trenéra. Myslím, že je to momentálně neodkladně správná věc, která může ještě vše obrátit k lepšímu,“ doufá Svoboda.

„Tímto krokem ukázal, že mu v první řadě záleží na zlínském hokeji a že hledá, jak mu pomoci. Věřím, že to bude pro hráče impulz, protože výsledky ve finále záleží na jejich výkonu,“ uvedl prezident klubu Jiří Korec, který neopomněl zmínit Svobodovy zásluhy.

„Chci Robertovi poděkovat. Dvakrát přebíral tým v těžké pozici v rozjeté sezoně a vždy to zvládl,“ podotkl primátor krajského města, který před startem sezony tipoval Svobodu jako kandidáta na nejlepšího trenéra sezony a zároveň vyhlásil útok na titul.

Už teď je jasné, že ani jedno nevyjde. Svobodovu rezignaci žádalo nemálo fanoušků Beranů, jejichž nespokojenost se špatnými výsledky a bídným herním projevem mužstva vygradovala o víkendu. Během závěrečné třetiny pátečního domácího duelu s Karlovými Vary (0:3) vyvěsili v kotli transparent „Svoboda ven!“ a pak ho rozvinuli i v průběhu nedělního utkání s Kladnem (2:3 pp) v Chomutově, což byla pro Svobodu poslední kapka.

„Chci z mužstva sejmout tlak okolí, který je vyvíjen na mě osobně a mužstva se negativně dotýká,“ vyložil, proč přistoupil ke krajnímu řešení.

Tlak na něj doléhal od konce minulého ročníku, v němž Berani obsadili předposlední místo a pádu do Chance ligy se nemuseli obávat jen díky přechodnému uzavření soutěže. Když Svoboda hodnotil sezonu ovlivněnou pandemií covidu-19, považoval paradoxně za její jediný klad, že tým se tentokrát ze dna nevyhrabal.

„Zjistili jsme, že to nemusí vždy vyjít. Je to výstraha, že musíme být na sebe přísnější a jít s velkým respektem do další sezony. Tak to musí vzít i hráči. Zpozornět. Možná nás předchozí sezony ukolébaly. To teď nehrozí,“ ujišťoval Svoboda letos v březnu.

Na předsezonní tiskové konferenci pak odmítl roli kandidáta sestupu: „Pro některé je to pořád téma. Není příjemné to poslouchat, ale neděsí nás to. Začínáme odspodu. Co jsem u týmu, vždycky nás tihle experti předem odsuzovali, ale vždycky jsme je zklamali,“ vzkázal pochybovačům Svoboda.

Prognózy ovšem nyní nelhaly. Zatímco konkurence v létě posilovala, Svoboda, který převzal jako vedoucí sportovního úseku zodpovědnost za složení mužstva, nedorovnal počet odcházejících hráčů. Otazníky vyvolal náhlý konec patriota Ondráčka, odchod reprezentanta Dufka do Mladé Boleslavi a zejména přestup nejlepšího obránce Řezníčka do Olomouce.

Na tahu je teď vedení klubu

Ne že by se Svoboda netrefil do posil, obránce Trška a útočník Mikúš patří k málo světlým zjevům v jinak utrápeném mužstvu. Jenže především podcenil možnou marodku, která jeho soubor rozložila ještě dříve než v loňské sezoně.

„Jestli nepřijde pět nových hráčů, jakože si myslím, že nepřijde, tak to bude těžké. Bojujeme s úzkým kádrem a teď nás to dohnalo. Výkon leží na pár borcích,“ glosoval asistent trenéra Martin Hamrlík už po zápase čtvrtého (!) kola s Vítkovicemi (3:6).

Dočasný hlavní trenér Zlína Martin Hamrlík při utkání v Olomouci.

Stačila čtyři zranění a Zlín si musel pomáhat hráči z prvoligového Přerova a do utkání nastupovali nezkušení mladíci, kteří do extraligové úrovně ještě nedorostli. Klub přitom na případné doplnění soupisky před sezonou peníze měl. Svoboda ale týmu, který sám sestavil, věřil.

V posledních dnech a týdnech se upínal k návratu marodů. Vršící se porážky však udělaly za jeho téměř pětiletým extraligovým působením čáru. Odchází s bilancí 109 vítězství, 142 porážek. Neúspěšný však rozhodně nebyl, tým bez hvězd a velkých financí dvakrát protáhl do předkola play off, což je na současné skromné zlínské poměry úspěch.

Rezignace kouče Beranů tak musí být jen prvním krokem ve snaze o udržení nejvyšší soutěže. Asistenta Martina Hamrlíka v úterním zápase v Olomouci doplnil od juniorky povolaný Luboš Jenáček, což je provizorní řešení.

Na tahu je teď vedení klubu, za něž veřejně vystupuje primátor. Nejdříve musí najít trenéra, který najde odvahu a strčí hlavu do utahující se sestupové oprátky. A pak přivést kvalitní posily, bez nichž se těžko odrazí ze dna. Financemi na to klub podle Korce disponuje, ale shánět zkušené hráče během rozjetého ročníku je vždy těžší než před startem sezony. Což se ukázalo minulý týden, když marně ze zahraničí lanařil útočníka s reprezentačními zkušenostmi.

Ani posílení ovšem není zárukou, že příští sezona bude pro dvojnásobného šampiona v pořadí pětapadesátá v nejvyšší soutěži. Pár hodin po Svobodově odstoupení prohrál Zlín v Olomouci osmé z devíti utkání nové sezony, tentokrát 2:4.