Rezignace kouče, trejdy. Zlínským hokejistům nic nepomáhá

„Nechceme si to připouštět. Začátek sezony není ideální. Všichni, co jsou tady, se snaží udělat to nejlepší a všichni věříme, že body odněkud přivezeme,“ prohodil obránce Ondřej Němec, který se vrátil do sestavy po zranění z úvodního kola.

Rezignace hlavního kouče Roberta Svobody tak zatím žádné hmatatelné výsledky nepřinesla. Berani prohráli pod taktovkou provizorního trenérského tandemu Martin Hamrlík – Luboš Jenáček oba zápasy. „Není to nic příjemného, když měníte trenéra po osmi kolech, ale více bych to nechtěl komentovat. Je to rozhodnutí vedení,“ poznamenal Němec.

Mužstvo nenakopl ani páteční trejd. Zatímco exzlínský kapitán Tomáš Fořt si v centru elitní boleslavské lajny užil domácí vítězství nad Karlovými Vary, Adam Zbořil s Oscarem Flynnem poznali na vlastní kůži herní i výsledkové soužení svého nového celku.

„Jdeme týmu s Oscarem pomoct. Historii má zlínská organizace skvělou a bylo by dobré ji zachovat. Lidem se budeme snažit dát radost z hokeje,“ přeje si Zbořil, který se postavil do středu třetí formace.

„Je to svrchu dolů, ale to nesmí být podstatné,“ připomněl Flynn, že vyměnil kabinu druhého mužstva extraligy za šatnu odpadlíka. „Rád bych předvedl svoji hru, snad budu dostávat co největší čas na ledě a budu moct prodat svůj um. V Boleslavi bych takovou pozici neměl, takže si toho vážím, že mě Zlín chtěl.“

Debut v jeho dresu však jemu ani jeho parťákovi nevyšel. V útoku s Köhlerem byli u obou inkasovaných gólů, a připsali si tak dva minusové body. Při druhé brance přitom hostující střídačka marně reklamovala faul na Flynna.

„Můžu si o tom myslet, co chci, ale nebudu komentovat rozhodčí, nikdy jsem to nedělal,“ řekl Němec. „Těžko jsme se dostávali do šancí, a když už jsme nějakou měli, tak jsme ji neproměnili. Na jeden gól se málokdy vyhrává.“

Druhý měl na holi Flynn po souhře se Zbořilem, Mazanec ale jeho ránu z voleje chytil.

„Musíme se připravit na další zápas. Jde to rychle za sebou,“ připomněl Němec, že už zítra Berani nastoupí v Pardubicích.