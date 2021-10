Fakt nevím, co udělat lépe, mračil se plzeňský Jiříček ve Varech

„I proto musím zápas hodnotit negativně. Chtěli jsme tady vyhrát, nebo získat alespoň nějaký bod. Nemáme žádný, navíc jsme nevstřelili ani gól. Tohle jsme určitě nechtěli,“ hlásil sedmnáctiletý obránce hokejové Škody Jiříček po porážce v Karlových Varech 0:3.



Derby na ledě soupeře jste prohráli počtvrté v řadě. Čím to, že se vám v Karlových Varech nedaří?

Fakt nevím, co udělat lépe.

Co utkání rozhodlo?

Musíme sportovně uznat, že soupeř byl dnes o něco lepší, Karlovarští si zasloužili vyhrát. My se musíme poučit, zase pořádně zamakat na tréninku a do dalšího utkání jít s čistou hlavou.

Šancí jste ale měli hodně, na soupeřova gólmana vyslali více než čtyřicet střel.

Musíme pochválit Novotňáka (Filipa Novotného), pochytal nám opravdu spoustu šancí. Tím nechci říci, že náš gólman chytal špatně, i Míra (Svoboda) nás vzadu často podržel a měl těžké zákroky, ale my jsme mu dnes moc nepomohli.

Jak se vám líbila atmosféra v KV Areně?

Byla super. Přišlo sem dost lidí a fanoušky obou klubů musíme pochválit. Povzbuzovali skvěle. Hodně jich přijelo od nás z Plzně a pomáhali nám až do konce.