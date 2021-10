Místo boje o místo táhne Kometu, Kollár si první formaci užívá

Jak si užíváte čas v první formaci?

Sedí nám to a jsme rádi, že nám to funguje. Snažíme se do toho dávat do všeho sto procent i na tréninku a je super, že se nám to často daří přenášet i do zápasů. Padá nám to tam a snad to jen bude pokračovat stejně i dál.

Napadlo vás před sezonou, že budete hrát v první formaci?

Určitě ne. Přišel jsem do Brna vybojovat si místo. Byl jsem odhodlaný hrát kdekoliv, kam mě trenér postaví a tak jsem rád, že se to vykrystalizovalo takto a že mi trenér dává prostor.

Je to velký rozdíl, oproti čtvrté lajně, ve které jste už také musel naskakovat?

Je to o dost větší porce času na ledě, což mě moc těší a cítím i důvěru od trenéra.

Ve třetí třetině jste musel zaskakovat na centru, když chyběl Michal Krištof, co se stalo a byla třetina tímto poznamenaná?

Nevím, co s ním je, ale odehráli jsme to na tři centry, snažili se pokračovat ve stejné hře a to se nám nakonec podařilo.

Informace ke Krištofově absenci Trenér Jiří Kalous po zápase: „Michal Krištof měl nějaké žaludeční potíže. Nejde tedy o zranění, jen zdravotní problém. Už během druhé třetiny musel odběhnout a začaly jeho problémy.“

Všechny týmy v extralize dumají, koho poslat na Davida Krejčího. Vy jste volili variantu, že si to prostě rozdají první lajny. Nebyla tam nějaká speciální motivace?

On je opravdu neskutečný hráč s takovými zkušenostmi z NHL… Bylo to těžší než obvykle, protože on opravdu ukazuje zkušenosti a fakt je dobrý. My ale využili chyby, dali góly, a tak se radujeme.

Vy jste mu nepovolili ale vůbec nic, ani žádnou akci.

Takhle to prostě vyšlo, žádné speciální soustředění na něj nemířilo.

Byl váš zlepšený výkon i tak trochu výsledkem výtek, kterými se netajil kouč Jiří Kalous po zápase s Kladnem?

Dostali jsme kartáč už tam v kabině po výhře a i později na mítincích následovalo nějaké pokárání. Bylo to drsné.

Jaká je dostávat vyhubováno po dobrém utkání s Libercem a výhře po otočce v Chomutově?

Mohlo z toho být víc bodů. Udělali jsme i dost chyb a některé nás stály zápasy. Každým dnem ale pracujeme na tom, aby se chyby nestávaly.

Kometa se posouvá pomalu tabulkou nahoru, dotáhla se na Olomouc, cítíte úlevu po nepřesvědčivém startu?

Do každého zápasu jsme šli a také půjdeme vyhrát. Tabulku sice sledujeme, ale snažíme se na ni příliš nemyslet a jen postupně hrát jeden zápas za druhým až do konce sezony.