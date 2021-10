Kucsera: Jeden gól vedle Krejčího? V hlavě už to mám

Srovnat tříbrankové manko proti Spartě ve třech minutách a pak vyhrát po nájezdech. Zažil jste už někdy takové utkání?

Abych pravdu řekl, tak asi ne.

Velká euforie, nebo dojem trošku kazí předvedená hra, která nebyla ideální?

Důležité jsou ty dva body, které bereme. Máte pravdu, že výkon nebyl úplně ideální, ale o to je euforie větší, že jsme to dokázali dotáhnout do vítězného konce.

Plzeň vs. Olomouc podrobná reportáž od 17:30

Čím to, že se vám tolik nedařilo?

Bylo to dost těžké utkání. Sparta je výborné mužstvo, myslím si, že jsou favoritem extraligy. Bylo obtížné se proti jejich defenzivě prosadit. Navíc jsme ani nezačali tak, jak jsme chtěli. Sparťané byli v osobních soubojích silnější. Z toho pramenily tři góly, které jsme dostali. Od naší první branky šlo ale vidět, že máme nápor. Nevzdali jsme to a výborně otočili.

Jak se vám to podařilo?

Neměli jsme co ztratit, tak jsme šli do risku, naplno. Povedlo se nám vytvořit si tlak, dali jsme gól na 1:3 a potom skvělé power play! Kluci to výborně sehráli. Obě situace. David Krejčí vše výborně vymyslel. Přihrávka i gól byly parádní.

Spartě se takhle v posledních minutách povedlo ztratit již několikátý zápas v sezoně.

Uvědomovali jsme si to. Dokonce to padlo i na střídačce, když jsme prohrávali. Bavili jsme se, že oni tyhle zápasy umí takhle ztratit. Člověk holt musí pořád věřit a tou jejich šňůrou to bylo umocněno.

Vy sám jste se v zápase ocitl v několika dobrých příležitostech.

Vyložené šance. Bohužel, když už jsem se do nich dostal, střely mi nelítaly tak, jak by měly.

Máte jen jeden gól po čtrnácti zápasech. Navíc vedle Davida Krejčího...

Abych řekl pravdu, začínám to mít v hlavě. Už je celkem dost kol odehraných a mám jeden gól. Ale frustrován se necítím. Důležité je, že tým šlape, jak má. Kdybychom prohrávali, bylo by to horší.

Ostatně také Krejčí říká, že upřednostňuje mančaft před svými body.

Přesně tak, tým je vždycky první. Osobní statistiky jsou parádní, když je člověk má. Ale i hráč, co má spoustu bodů, se lehce ztratí v týmu, co prohrává.

S Krejčím a Káňou ve formaci máte za sebou čtrnáct zápasů. Souhra funguje?

Hodně spolu komunikujeme o nejrůznějších situacích. Občas hrajeme naslepo a myslím, že to je vidět. Je to v pohodě.

A teď se pokusíte pohodu předvést i v Plzni.

Chceme potvrdit domácí vítězství, zároveň ale musíme posunout náš výkon výš. V Plzni to bude velmi náročný bruslivý hokej. Musíme přijet s pokorou, ale naladění tak, abychom předvedli to, co chceme hrát.