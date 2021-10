I s Krejčím deptá hokejová Olomouc soupeře urputnou obranou

Po třinácti zápasech si Hanáci vystačí s dietním skóre 30:24. „Moc gólů nedáváme, ale body se počítají,“ lebedil si olomoucký kouč Jan Tomajko po výhře 2:0 v Boleslavi. Morávce stačila k úspěchu jednoduchá strategie: pět chlapů operovalo před vlastní klecí a Mladá Boleslav prakticky při vytrvalém útočení neměla kudy kam.

„Boleslav má čtyři vyrovnané formace, snažili jsme se pozorně bránit a vyšlo nám to. My hrajeme takový hokej už několik zápasů za sebou,“ připouští útočník Jan Knotek, který ve druhé třetině přihrál na vítěznou branku Janu Káňovi. „Byla to od něj pěkná rána,“ pochválil kolegu.

Uznání si zasloužil i Jan Lukáš, který se blýskl svým premiérovým čistým kontem v sezoně. Osmadvacetiletý gólman zlikvidoval 26 střel a navíc si připsal i asistenci u druhé branky Krejčího při power play.

„Jsme rádi za výhru a za tři body. My moc gólů nedáváme, takže musíme hrát hodně do obrany, což se nám dařilo,“ vypíchl Lukáš. „Boleslav je hodně střelecké mužstvo a od toho se to odvíjelo. Měli jsme tam hromadu zblokovaných střel, Honza Švrček tam schytal i jednu do hlavy. A také jsme je nepouštěli do přečíslení. To byl klíč k výhře.“

Lukáš působil celý zápas sebevědomě, jistě. „Bylo to ale i se štěstím, trefilo mě tam několik puků, které jsem ani neviděl. Každá třetina měla svou pasáž, kdy nás Boleslav zamkla, ale nějak jsme to ubránili,“ oddechl si olomoucký odchovanec, jenž v extralize udržel pátou nulu v kariéře. Mora je pověstná defenzivním stylem, navíc je i nejméně vylučovaným týmem soutěže. I proto vyhrává na gól, na dva.

„Pro nás vzadu je to fakt super,“ smál se Lukáš. „Člověk pořád musí valit. Je to hodně vyčerpávající. My jsme pověstní, že poslední roky nedáváme moc gólů. Zatím nám to nelepí, ale Honza Káňa nás vždycky nějak zachrání. A my mu to vzadu oplácíme.“ Lukáš začal sezonu ve dvojici s Branislavem Konrádem, který se ale v přípravě vážně zranil.

Slovenský gólman už začal trénovat v posilovně, ovšem zatím Hanáci spoléhají na Lukáše a Jakuba Sedláčka, jehož dočasně angažovali.

A nedávno vynuloval Pardubice i Litvínov. „Kuba je zkušený gólman a teď udělal dvě nuly, tak jsem si říkal, že by to taky mohlo vyjít,“ mrkl Lukáš. „Máme k dispozici skvělou a vyrovnanou dvojici gólmanů,“ těší Tomajka. Vymažou poctiví obranáři v neděli (17.00) doma také Spartu?