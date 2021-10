ONLINE: Třinec otáčí skóre, Vrána po férovém gestu střílí dva góly. Hradec vede

Třinečtí svou vyrovnaností v extralize nemají konkurenci. Body získali v posledních patnácti střetnutích. „Ale to už je minulost. Samozřejmě si toho vážíme. Nechci, aby to vypadalo neskromně, ale zápasy jsou za námi a my jdeme dál. I když je to klišé, nejbližší zápas je vždycky nejdůležitější,“ uvedl útočník Tomáš Marcinko.



Slovenský forvard zároveň ví, že za výsledky stojí výborná práce celého mužstva: „Všichni pracujeme nadoraz. Když jeden udělá chybu, druhý se ji snaží napravit. Brankáři chytají skvěle. Hrajeme jako tým a o to vždy jde. Když maximálně dřete, máte velkou šanci body získat.“

Na druhé straně Sparta je na tom přesně opačně. Prohrála v řadě čtyři zápasy, v nichž vždy ve třetí třetině vedla, naposledy ještě v 56. minutě s Olomoucí. Pražané prohráli i úvodní vzájemné utkání sezony s Třincem (4:7).

„Je to bohužel jako přes kopírák. Ztratili jsme už čtyři jasně vyhraná utkání v řadě. Musíme s tím něco udělat, takto to dál nejde. Tohle jsem já osobně ještě nezažil a jsem z toho naštvaný. Musí se naštvat i hráči, což si opakujeme stále dokola. Dokud si to hráči neuvědomí, tak můžeme podobné zápasy ztrácet i dál,“ burcoval své svěřence trenér Josef Jandač.

Hokejisté Karlových Varů dosáhli z předešlých čtyř duelů na jedinou výhru. V pátek hrají v oblíbenějším domácím prostředí, ale trápí je zranění. „Nemůžeme se na to vymlouvat. Musíme se s tím poprat a nějaké zápasy vyhrát,“ prohlásil útočník Ondřej Beránek.

To Hradec Králové sbírá body pravidelně. Východočeši v sezoně ještě neprohráli dvakrát v řadě. „Vary se snaží hrát podobný styl jako my, tedy moc se s tím nemažou ve svém obranném pásmu a dlouhými nahrávkami to nahazují na své hráče. Ti se pak snaží ty puky vybojovat. Takže dlouhé nahrávky a bojovnost v útočném pásmu,“ poznamenal obránce Filip Pavlík.

Pardubice hrály naposledy v neděli. Za rivalem z Hradce zaostávají pouze kvůli lehce horšímu skóre. „Trochu jsme čekali, že budeme hrát nahoře. Je to práce celého týmu, zatím všechno vychází. V těžkých situacích se semkneme a náročné zápasy otáčíme nebo udržíme. Jen by to chtělo zlepšit hru pět na pět, kde máme občas výpadky,“ řekl pro klubový web útočník Ondřej Rohlík.

Brno ukázalo svůj potenciál v úterý, kdy zničilo Mladou Boleslav 6:1. „Výborně jsme vstoupili do zápasu, povedlo se nám brzo skórovat. Po nevyrovnaných výkonech, kdy jsme šance měli, ale neproměňovali je, se nám je proti Boleslavi podařilo proměnit. Snad budeme ve stejném duchu pokračovat dál,“ doufá kouč Jiří Kalous.

Mladoboleslavským se na povedený start už nedaří tak dobře navázat. V minulých čtyřech duelech se dvakrát vůbec neprosadili, získali jediný bod. Tvrdým nárazem se stalo utkání v Brně. „Vůbec nám nešly nohy,“ přiznal trenér Radim Rulík.

Plzeň si úspěšně vedla ve čtyřech po sobě jdoucích domácích zápasech. O body přišla jen se suverénním Třincem po porážce 1:2. „Doma by se mělo vyhrávat, zvlášť s tak těžkými soupeři. Jsme rádi, že většinu těch zápasů jsme zvládli. Teď na to budeme chtít navázat venku. Je potřeba si herní pohodu přenést i do dalších duelů,“ hlásil útočník Petr Kodýtek.

Ve zbylých duelech se Olomouc představí doma proti Českým Budějovicím, Hanáci posledně schytali debakl 1:6 od Plzně. Třinácté Vítkovice pak čeká poslední Zlín; Ostravané jsou na vzestupu, Berani jen jednou vyhráli za tři body. Předposlední Kladno čelí restartovanému Liberci. Bílí Tygři poslední dvě utkání vyhráli a snaží se napravit jinak tragický úvod sezony.