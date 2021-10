Z hokeje si nedělám hlavu, říká Zdráhal a chválí kanadského spoluhráče

„Cítím se dobře, mám skvělé spoluhráče, sedli jsme si, rozumíme si hlavně v útoku. Jen bychom potřebovali víc bodovat jako tým. Jsem ale rád, že nějaké góly dáváme a jako lajně se nám daří,“ říká 26letý hráč, který nad ostatními vyniká především skvělým bruslením.

„Je rychlý, šikovný, má drajv do brány. Už minulou sezonu ukázal určitý potenciál, trošku jsme mu vyčítali hru dozadu. Jsou tam stále nějaké minely, ale myslím, že hlavně ve hře bez puku dozadu se zlepšil. I když je stále na čem pracovat, slabší defenzivu vyvažuje góly a produktivitou,“ hodnotí jeho přínos pro mužstvo litvínovský trenér Vladimír Országh.

Utkání 16. kola hokejové extraligy: HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín. Zleva Giorgio Estephan z Litvínova, brankář Daniel Huf ze Zlína, Ondřej Němec ze Zlína a Patrik Zdráhal z Litvínova, který střílí gól.

Zdráhal těží ze souhry s kanadským centrem Giorgiem Estephanem. „Potřeboval jsem takového centra, i ve Vítkovicích jsem hrál s typově podobným hráčem Šimonem Stránským. Giorgio je technický, umí výborně nahrát, má dobrou střelu, velký přehled. Vyhovíme si, klape nám to, snad to vydrží,“ věří Zdráhal.

Dravý útočník zažívá možná své nejlepší období v kariéře. Od loňského přesunu do Litvínova posbíral už téměř 50 kanadských bodů, dostal se i do národního týmu.

„Cítím se dobře, jsem o něco zkušenější, urovnal jsem si myšlenky a z hokeje si nedělám velkou hlavu. Jsem rád za šanci, co mi tady dali, zatím to snad z mé strany není špatné, i když to vždy může být lepší. Sedli jsme si se spoluhráči, klape to, doufám, že se zvedneme ještě výsledkově a bude to dobrá sezona pro celý tým!“