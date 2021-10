Liberečtí hokejisté zvedli hlavy, přehráli Litvínov a zastavili pád

„Jsem rád, že jsme konečně dali víc než jeden gól,“ oddechl si liberecký kapitán Petr Jelínek, autor třetí liberecké branky. „V téhle situaci už nemůžeme mít hlavy dole, šli jsme do toho naplno, a takhle teď musíme hrát každý zápas. Nevím, jestli jsem někdy v kariéře zažil takovou černou sérii. Jsem rád, že jsme ji konečně zlomili. Ale optimismus není na místě, máme hodně co napravovat.“

Na domácích hokejistech hrajících bez zraněného obránce Šmída bylo od začátku vidět, jak moc touží špatné období utnout. A z tlaku se rodily góly. V 7. minutě se v přesilovce trefil Ordoš a o tři minuty později po nádherně sehrané kombinaci bek Melancon z mezikruží uklidil puk do prázdné branky. Ve druhé části byla střelecká aktivita domácích hráčů ještě výraznější, na brankáře Godlu vyslali 17 střel, ujala se však až ta poslední. Po samostatném úniku a kličce brankáři se trefil kapitán Jelínek se závěrečnou sirénou třetiny. Video potvrdilo, že gól padl ještě včas – 3:0. Tak vysokým rozdílem ještě Bílí Tygři v letošní utrápené sezoně nevedli.

V závěrečné části si Liberečtí už výhru s přehledem pohlídali. Půl minuty před koncem ještě zaujala bitka domácího čahouna Klapky, který soka Irvinga nakonec dokázal povalit na led. „Řekl jsem mu: dobrá práce,“ usmál se trenér Patrik Augusta.

Libereckým hokejistům se po výhře nad Litvínovem očividně ulevilo, že zlomili nevídanou sérii nezdarů. Zároveň však vědí, že na oslavy je brzy. „Je to zatím jen jedno vítězství, které nás nikam extra neposune. Potřebovali bychom udělat nějakou úspěšnou sérii,“ nabádá útočná opora Michal Birner. „V kabině nebyla žádná extra velká panika, ale nejdůležitější v každé profesi je sebevědomí. Když ho nemáte, nad vším přemýšlíte a stejně nic nevymyslíte. Takhle bych charakterizoval naši situaci až do tohoto zápasu. Tak moc jsme se v tom babrali, tak moc jsme chtěli, až to nikam nevedlo. V utkání proti Litvínovi mi přišlo, že jsme paradoxně byli celkem uvolnění a neměli jsme v hlavě nic jiného, než že vyhrajeme.“

Potvrdit zlepšení budou mít Bílí Tygři příležitost už zítra, kdy opět na domácím ledě vyzvou Karlovy Vary.