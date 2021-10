Lidi si zvykli chodit zadarmo, s tím je konec. Hynek o fanoušcích v Litvínově

Není?

Kdo sleduje hokej, ví, že číslo 5 946 nemůže být správně. Kapacita stadionu je lehce nad šest tisíc, to bychom museli mít pořád vyprodáno. Ověřil jsem si to, statistiku zkresluje utkání se Spartou v Drážďanech (extraligový rekord vytvořilo 32 tisíc diváků). Průměrná domácí návštěvnost činila v sezoně 2019/20 zhruba 4 900.

Tedy reálný úbytek fanoušků je za vás menší, přesto existuje. Máte pro něj vysvětlení?

Ve všech klubech se promítá postcovidová doba. Spoustě lidem se narušil život, zvykli si na jiný způsob trávení času a chodí třeba více do přírody než na placenou kulturu. Nenechali se očkovat a testovat se nechtějí. Přicházíme tím i o děti a důchodce. Některým taky padlo zaměstnání, Ústecky kraj je sociálně slabší. Kromě toho si lidé nekoupili celosezonní permanentku, protože se obávají, že na podzim vláda ohlásí nová omezení... A v další řadě jsme zdražili vstupenky.

Nešlo to jinak?

V Litvínově bylo dlouhodobě nejlevnější vstupné, vybíralo se na něm nejméně ze všech extraligových klubů. Jak chcete konkurovat, když jinde vyberou dvakrát až třikrát tolik? A to se vůbec nesrovnávám s kluby, které mají nové zimáky, s O2 arenou... Na stání jsme nadále jedni z nejlevnějších v lize, lístky pro členy fanklubu jsou určitě nejlevnější a na sezení patříme pořád do druhé poloviny tabulky. Máme nově tři kategorie podle atraktivity soupeře či rivality, chcete-li, ať nikoho neurazím.

Také jste zdražili permanentky.

U středových míst na sezení až o dva tisíce korun. Na druhou stranu máme zhruba dva tisíce míst na sezení a čtyři tisíce na stání, ty permice na sezení můžete chápat jako exkluzivní záležitost. Podívejte, za bývalého vedení tady klub rozdával přes tisíc volných permanentek a další stovky volných lístků. Lidi si zvykli, že chodí na hokej v Litvínově zadarmo, my s tím skončili. Volně jsme dali jen třetinu co minulé vedení. A ještě něco.

Ano?

Hlásíme číslo návštěvnosti opravdu takové, co projde turnikety, nic úmyslně nenavyšujeme, abychom vypadali dobře. Když to tedy sečtete a podíváte se na všechny okolnosti, ten úbytek není 54 procent, není ani 40. Ono je hezké napsat, že Litvínov zažívá propad návštěvnosti, ale do důsledku to není tak strašné. Samozřejmě lidí chodí méně a nás to trápí jako kdekoliv jinde.

Nepřemýšleli jste, že byste fanouškům nabídli testování zdarma před zápasy?

Testovat se mohou poblíž zimního stadionu, ale klub to nedotuje. Už bychom na tom zase prodělávali. Teď určitě mluvím za všechny kluby: fanoušek je pro nás velkým sponzorem, ovšem Litvínov jako nejmenší extraligové město funguje díky majitelům. Bez silného zázemí by tu hokej nikdy nefungoval, zároveň si ale nepředstavujte, že nám sem tečou peníze proudem. Tohle přirovnání se hodí k ekonomicky silným velkoklubům.

Věříte, že se fanoušci vrátí, jak bude sezona postupovat?

Uvidíme... Hlavně aby nepřišla žádná opatření. Hrajeme o každého fanouška každý zápas, snažíme se je přilákat zpátky a musíme podle toho hrát. První domácí utkání s Libercem sneslo parametry vysoké úrovně (výhra Vervy 3:2 po nájezdech), pak jsme ale několikrát prohráli (třikrát), i to může ovlivnit, jestli lidi příště přijdou.