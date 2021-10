Třinecký Marcinko k supersérii: Nikdy nejste tak dobrý, abyste nemohl být lepší

„Ale já ani ostatní jsme nebyli se dvěma třetinami v Litvínově spokojení, to si musíme přiznat. Naštěstí ve třetí jsme to zlomili,“ prohlásil slovenský útočník.

Domácí bek Patrik Demel pak uznal: „Třinec je trpělivý, správně dělá malé věci, které jsou důležité. Dává puky hluboko do pásma, vyhrává souboje v rozích a kolem modré čáry. My se udrželi ve hře, ale oni využili ty malé příležitostí. Mají na to skvělé hráče.“

A skvělí hráči skvěle zvládají početní výhody. V Litvínově využili dvě, v přesilovkách jsou Oceláři nejlepší v celé extralize s třicetiprocentním využitím. Nasázeli v nich 19 gólů.

„Nebudu vám prozrazovat, jak nám fungují, jsem velmi pověrčivý,“ usmíval se Marcinko.

„Přesilovky jsou prvkem hry, na kterém pracujete. A když je dokážete využít, zvyšují se vaše šance na úspěch. Neustále se je snažíme zdokonalovat, protože nikdy nejste tak dobrý, abyste nemohl být ještě lepší. Takže ani my nejsme až tak spokojení. Hlavní je být aktivní na puku, aby soupeř dělal fauly a my se do početní výhody vůbec dostali, tam to vždy začíná.“

Pak, když je Ocelářů minimálně o jednoho navíc, už začíná cvrkot. „Mají pět suprových hráčů. Umí to řešit dobře, dát si přihrávku do hole, je mezi nimi i taková chemie. Těžko se brání. Dobře jsme do nich šli, nedávali jsme jim prostor, přesto oni umí využít všeho,“ smekl Demel.

Čtyři poslední zápasy Třinec vyhrál venku za tři body, naprázdno vyšel v sezoně jen jedinkrát - v září v Plzni. Jinak body pravidelně ukládá na své konto.

„To všechno už je minulost. Velmi si toho vážíme, nechci vypadat nějak neskromně, ale ty zápasy jsou za námi a nejdůležitější je ten nejbližší, i když je to velké klišé. A opakuju, můžeme být ještě lepší,“ cítí Marcinko.

„Doufám, že to potvrdíme v dalším utkání,“ dodává k pátečnímu domácímu hitu se Spartou.