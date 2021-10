Vrána byl za fair play odměněn góly: Možná se mi to trošičku vrátilo

„Hned po tom, co rozhodčí zapískal, jsem si nebyl jistý. Kontakt tam byl, ale nešlo o faul. Ztratil jsem balanc, možná jsem zajel do rýhy,“ komentoval Vrána své gesto fair play.



A ve druhé třetině jste za svůj čin byl odměněn dvěma góly...

Možná se mi to trošičku vrátilo. Ale u prvního gólu jsem měl vyloženě štěstí (puk poslal na branku v pádu, když byl faulovaný - pozn.). Ani jsem nevěděl, že to je gól, protože jsem se rozmázl o mantinel. Překvapilo mě, když se ke mně všichni sjeli. A druhý byl šťastný, puk z boku po teči skočil nahoru.

Jak okamžiky, kdy občas vyhraje fair play, coby zkušený hráč vnímáte?

Pokud člověk cítí, že došlo k nějaké chybě, musí ji přiznat. Ale ta situace je velice rychlá, stane se to během okamžiku a rozhodčí třeba nemá dobrý úhel. Souboj může vypadat jako faul, ale někdy vjedete do rýhy. Může tam být faul, ale není úplně takový ten klasický. A když to tak vnímáte, je správné hrozící trest odvolat. Samozřejmě někdy to je těžké. Zápas může být vyrovnaný a pak už to je na rozhodnutí kluků, je to individuální.

Takže upřímně. Pokud by k zákroku došlo dvě minuty před koncem a prohrávali jste 0:1, přiznal byste se?

Rozhodujete se během pár vteřin, těžko říct, co bych udělal. A něco jiného je i play off, v něm člověk využije opravdu všeho, co může. Nevím. Každý to vidí ze svého pohledu a je na něm, jak zareaguje.

Podobných gest přece jen přibývá. Souhlasíte?

Nepamatuji si, že by se kdysi fauly odvolávaly. Ale dnes máte všude kamery, takže pokud si je hráč sám vědom, že nešlo o faul, tak ho odvolá. Možná i ty záznamy z utkání tomu napomáhají.

Jak na vaše gesto reagovali sparťané, s nimiž jste v minulosti hrál?

Mikliš za mnou přijel, pokýval hlavou a houknul na mě. To jsem si řekl, že na tom asi něco bude, že jsem nespadl jeho zapříčiněním.

Měl jste v hledišti syna, aby viděl, jak je otec čestný?

Ne, malý tady nebyl. Je doma a chystá se na Halloween. Ale doufám, že to bylo výchovné pro někoho jiného.

Jak se dívají sudí na to, že hráč změní jejich rozhodnutí?

Berou to. Respektují, že my to cítíme a máme zákroky z první ruky. Pokud se tak rozhodneme a rozhodčí si není stoprocentně jistý, dá na naše slovo. Aspoň ve většině případů.

Neberou to tak, že jim snižujete autoritu?

Ne. Proč? Když hráč přijede a sám řekne, že o faul nešlo, tak by měli být rádi. Musejí se rozhodnout ve vteřině a chyby se stávají, to k tomu patří.

Vy jste dal ve druhém utkání za sebou dva góly. Chytil jste střeleckou formu?

Samozřejmě jsem rád, že jsem dal nějaké góly, že jsme urvali body. Někdy se nedaří, ale člověk dělá jinou práci, aby pomohl týmu. A někdy to střelecky vyjde jako mně teď. Byl bych rád, kdyby to pokračovalo, ale pro nás je důležité rvát body a předvádět hru, s kterou budeme spokojeni.

Proti Spartě vám chyběli čtyři hráči základní sestavy. Z vaší první řady vypadl Daňo, jehož zastoupil Roman. Byla to velká změna?

Nebyla. Miloš (Roman) udělal velký pokrok. Je vidět, že je to kvalitní hráč, který na sobě hodně pracuje a možná i pro něj to byla trochu odměna. Hrál výborně. Ale v našem týmu může do první lajny naskočit kdokoliv.

Vnímáte, že jste bodovali v šestnácti zápasech za sebou?

To je pozitivní, ale pro nás je důležitá hra, aby byla konzistentní, aby nepřišel velký výpadek.

K tomu jste v minulých šesti kolech neztratili ani bod, což je znát v tabulce, že?

Osobně tabulku moc nesleduji. Ale je skvělé takto bodovat, protože může přijít období, kdy se vám nebude dařit, a to je pak každý bod dobrý.