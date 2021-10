Přes devět tisíc lidí? Kulisa bude fajn, těší se pardubický útočník Roman

Dva vysoce rizikové zápasy Pardubický hokejový klub přijímá před blížícími se domácími zápasy zvýšená bezpečnostní opatření. Dnes večer do enteria areny dorazí Kometa Brno a za týden v neděli Hradec Králové, což klub vyhodnotil jako vysoce rizikové duely. „Předpokládá se, že obě utkání navštíví velké množství hostujících i domácích fanoušků a po dohodě s bezpečnostními složkami je budou doprovázet zvýšená bezpečnostní opatření,“ uvádí Dynamo na svých webových stránkách. Aréna se v obou případech standardně otevře hodinu před zápasem, klub však apeluje na fanoušky, aby přišli včas. „U vchodů do areny budou probíhat důkladné prohlídky. Návštěvníci, u kterých budou nalezeny nepovolené předměty jako pyrotechnika a zbraně, nebudou v žádném případě na zápasy vpuštěni. Stejně tak osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,“ stojí v prohlášení. Při utkáních s Kometou a Hradcem bude zakázáno vnášet nápoje do hlediště a sektor pro hostující fanoušky bude mít zřízený vlastní stánek s občerstvením. Dynamo dále upozorňuje také na městskou vyhlášku, která v okolí zimního stadionu zakazuje používání pyrotechniky. Pro fanoušky je nadále připravena možnost bezplatného testování na covid před hlavním vchodem do arény. Prokázat se musí platnou vstupenkou na utkání a v uplynulých sedmi dnech neabsolvovat test jinde. Otevřeno je dvě hodiny před utkáním.