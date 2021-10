Chybný úsudek Pardubic u videa a nové pravidlo o zdržování. A naděje zhasly

Když se trenérská výzva v roce 2019 v českém hokeji zaváděla, nastavila se jasná pravidla: týmy si pro přezkum nedovoleného bránění brankáři, postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávky rukou nebo hry vysokou holí mohly dovolit jednu chybu.

V případě úspěšné výzvy mohla daná strana video v utkání použít znovu.



V případě, že rozhodčí výzvu označí za chybnou, ztrácel tým za trest nárok na oddechový čas a video už v duelu použít nemohl.

Od současné sezony 2021/22 platí jiné podmínky, změna se udála v létě, kdy se evropské soutěže a mezinárodní turnaje pořádané světovou federací (IIHF) inspirovaly pravidly NHL.

Trenérskou výzvu mohou týmy v zápasech využívat bez omezení, nicméně za první neúspěšnou kontrolu u videa, která nezmění rozhodnutí sudích na ledě, dostává tým dvouminutový trest za zdržování. V případě, že jedna strana neuspěje s výzvou ani napodruhé (napotřetí, napočtvrté...), dočká se už čtyřminutového vyloučení.

Přesně to se stalo při páteční prohře Pardubic s Plzní 2:3. „Skutečně došlo ke změně pravidel i v tomto bodě. Počet výzev v utkání není teoreticky nijak omezen. Další trest by byl vždy už 2+2,“ vysvětloval v pátek večer celou situaci šéf rozhodčích Vladimír Šindler.

Co se tedy v 16. kole v Plzni stalo? Dynamu se sesypal příznivý vývoj utkání v 50. minutě.

Útočník Plzně Gustaf Thorell využil přesilovou hru dorážkou na hraně brankoviště. Po akci skončil pardubický brankář Dominik Frodl vsedě a realizačnímu štábu se zdálo, že se Plzeňští dopustili nedovoleného bránění brankáři.

Po rychlém přezkumu došli sudí k verdiktu, že vše proběhlo podle pravidel. Plzeň tedy srovnala na 1:1 a pardubický Robert Říčka navíc zamířil odpykat týmový trest za zdržování hry.

Po necelých 40 sekundách Plzeň výhodu využila díky Martinsu Dzierkalsovi a najednou vedla 2:1. Dynamu se opět zdálo, že gól nemá platit, do kontaktu s Frodlem se tentokrát na hraně brankoviště dostal Tomáš Mertl.

Jenže rozhodčí - byť po delším časovém úseku - došli opět k názoru, že Západočeši se proti pravidlům neprovinili. A vyloučili pardubického Lukáše Anděla už na 2+2 minuty za zdržování hry.

A i v tomto případě se Plzeň radovala z gólu, přesilovou hru na 3:1 využil Ludwig Blomstrand.

„Z naší strany to byl opravdu špatný zápas,“ prohodil po konci trenér Východočechů David Havíř. „Výzva je padesát na padesát, máme videokouče, s nímž komunikujeme, ale na rozhodnutí máme deset vteřin. Je to risk, který jsme zkusili a který nevyšel. Pro nás to je možná ponaučení a příště budeme moudřejší.“

Pardubice utkání nevzdaly, v 59. minutě ještě snižoval na 2:3 Matej Paulovič. K vyrovnání nicméně nedošlo a ambiciózní klub po pátku spadl na třetí místo (31 bodů), přeskočil ho Hradec Králové (také 31 bodů) díky výhře nad Libercem 4:1. To Plzeň se v tabulce posunula na čtvrtou pozici (28 bodů).