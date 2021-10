Jihočeský Motor má k dispozici opět mistra světa Jiřího Novotného. Osmatřicetiletý útočník sedmému týmu tabulky vypomáhá i kvůli absenci forvardů Beránka, Tomana, Venkrbce a Vondrky.

Třinec zvládl středeční derby s Vítkovicemi a body bral už ve dvanácti po sobě jdoucích duelech. Své vedení nyní hájí ve čtyřzápasové venkovní šňůře, kterou zahájil v Ostravě. „Před sérií zápasů venku je výhra v derby pomoc,“ pochvaloval si trenér Václav Varaďa.

Plzeň úterním zvratem proti Spartě prokázala, že její forma šla výrazně nahoru. Západočeši vyhráli z předešlých sedmi zápasů hned šest. „Parádního obratu proti strašně silnému soupeři si obrovsky vážíme a snad budeme dobře pokračovat,“ radoval se asistent trenéra Miloš Říha mladší.



Sokem Škodovky jsou Pardubice, jež mají stejně bodů jako třinečtí Oceláři, jen odehráli o jedno utkání více. Na druhou pozici je odsouvá horší skóre.

Vítkovice už devětkrát za sebou nedaly více než dvě branky. Celkově nastřílely pouhých dvacet gólů ve dvanácti utkáních. „Vím, že se často opakujeme a říkáme to po každém utkání, ale nízká produktivita sráží naše výkony. Musíme udělat maximum, abychom to proti Kladnu protrhli,“ řekl trenér Ostravanů Miloš Holaň.

Soupeř vítkovické Ridery, tedy Rytíři z Kladna, prolomil pětizápasovou sérii plnou porážek, když i díky hektickému závěru obrátil proti Spartě nepříznivý stav a triumfoval v nájezdech.

S Vítkovicemi se nedávno střetl i další tým se žalostnou koncovkou, tedy Liberec. Nepřekvapí, že zápas skončil výsledkem 1:0 po prodloužení v neprospěch Severočechů. Bílí Tygři za poslední tři utkání získali dva body a dali pouze tři branky. Proto figurují až na dvanácté pozici.



„V minulých sezonách jsme to měli opačně, teď to padlo na nás a vyžíráme si to. Doufám, že to konečně zlomíme a zvedneme se. Naše produktivita je žalostná, vyhrabat se z toho dá jen tvrdou prací,“ podotkl pro klubový web kapitán Petr Jelínek.



Liberecké nečeká nic lehkého. Postaví se jim hokejisté Hradce. Východočeši v tabulce drží třetí místo. Za duem v čele zaostávají o tři body. Posledně padli s Motorem. „Chceme se vrátit na vítěznou vlnu. Liberec má výborné mužstvo, jen zatím nedokázal najít své optimum. Pořád je to skvělý tým a my nic nepodceníme,“ řekl útočník Jakub Lev.

Litvínov hrál naposledy v neděli, kdy po dvou prohrách zvládl podkrušnohorské derby proti Karlovým Varům. Nyní se střetává s posledním Zlínem. Berani prohráli posledních osm utkání. Ani jednou dosud nezískali všechny tři body. Jediné vítězství slavili 21. září po prodloužení v Liberci.