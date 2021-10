Plzeňský Musil je zpět. Ale kondičně ještě nejsem na svém, uznává

Jak se cítíte teď, po návratu do zápasového rytmu? Navíc to bylo proti Pardubicím a Třinci, týmům z čela soutěže.

Návrat je to těžký, ale každým dnem se cítím lépe a lépe. A soupeře si stejně nevyberete, já jsem rád za tak náročnou zkoušku.

Pomohlo vám to, že se oba zápasy hrály v Plzni?

Pro mě to bylo určitě příjemnější, když jsem nemusel cestovat autobusem. Měl jsem klid se na zápasy připravit, jsem za to rád.



Jen výsledek proti Třinci vám radost neudělal, co rozhodlo o porážce 1:2?

Myslím, že to byl dobrý zápas se špatným koncem pro nás. Až na naše přesilovky, kterými jsme si dnes vůbec nepomohli, to byl vyrovnaný duel, remíza by tomu asi slušela víc. Jenže když nedáme gól v přesilovce pět na tři, je to chyba. Měli jsme hned dvě, v nich jsme měli zápas rozhodnout. Nestalo se, nakonec byli šťastnější oni.



Za stavu 1:1 jste přitom mohl rozhodnout vy. Ale gólovou akci nakonec změnila trenérská výzva Třince.

Jířa (David Jiříček) to vymyslel krásně, dal mi přihrávku na levý kruh a já střílel.



Všiml jste si, že brankář Kacetl v tu chvíli vůbec nestojí v brance, ale sedí vedle ní?

Jo, všiml. A rozklepaly se mi ruce. (úsměv) Dával jsem si velký pozor, abych to trefil. Ale stejně to nebylo nic platné. Třinec si vzal výzvu, hotovo. Když jsem to pak viděl na kostce, asi tam faul na gólmana byl.



Postupně jste se posunul do první formace k Mertlovi a Dzierkalsovi. Věříte, že tam zůstanete?

Teď určitě ne. Jsem rád, že vůbec někde můžu začít, budu se snažit sestavou postupně prokousávat. Poslední zápasy hráli kluci dobře, nebyl důvod do toho zasahovat. A kondičně ještě nejsem tam, kde bych měl být. Až budu na 110 procentech, doufám, že se do sestavy prokoušu a řeknu si o víc prostoru.



V úterý zakončíte sérii čtyři domácích zápasů. Proti Olomouci, kde jste také působil. Jaký to bude zápas?

Urputný jako vždy. Mají dobře postavený tým, jsou silní v osobních soubojích, dohrávají to a mají super přesilovkovou lajnu. David Krejčí je velká osobnost, umí tým řídit. Musíme se dobře připravit. A když budeme dělat, co máme, věřím, že budeme úspěšní.