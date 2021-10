Jsme lajdáci, říká Honejsek, zlínský trenér s jeho názorem souhlasil

Otevřeně sebekritická slova do vlastních řad vypálil útočník Antonín Honejsek po úterní porážce v Českých Budějovicích. Euforii z prvního tříbodového večera v extraligové sezoně vystřídala v šatně zlínských hokejistů deziluze.



„Bohužel má pravdu. Systémové chyby odstraňujeme. Je to čistě o tom, že někdo podcení nebo špatně vyhodnotí situaci, a to nás stojí zápasy,“ souhlasí trenér Luboš Jenáček. Další Berani odehrají dnes ve Vítkovicích. Doteď se zmohli na dvě vítězství ze sedmnácti zápasů.

„Bojíme se, jsme potentovaní, nechceme se obětovat pro tým v situacích, kde to bolí. Občas máme dobré pasáže, ale zápas kolikrát jen hrajeme. Není tam přidaná hodnota, agresivita, emoce – a to nás sráží,“ přisadil si Honejsek.

Zlín tlačí od začátku sezony ke dnu tabulky, odkud se v letošní sezoně padá přímo do Chance ligy.

„Každý by měl začít myslet, že nehraje jen za sebe, ale za celý tým, za celý klub, za celé město,“ burcuje Honejsek.

„Někdy to vypadá, že některým to ještě nedochází,“ soudí Jenáček, který tým převzal po 8. kole po abdikaci Roberta Svobody. „Možná je to tím, že Zlín zažívá takový začátek sezony snad popáté za sebou a vždycky to zvládl. Jestli si někdo myslí, že se to zase nějak udělá, tak neudělá a kór letos. Dříve tady býval kvalitnější tým, více rozdílových hráčů.“

Takové, jaké má předposlední Kladno v Jágrovi s Plekancem. „I když jim nejde karta, dokážou v závěru zabrat a dotáhnout tým k bodům,“ podotkl Jenáček.

I proto se odstup Zlína od barážové pozici pomalu a jistě zvyšuje – až na momentálních sedm bodů.

„Když se podíváte na naše nejproduktivnější hráče a kladenské, není potřeba nic dodávat,“ poukázal Jenáček na statistiky, které nelžou.

Zlínský útočník Antonín Honejsek sebekritikou týmu nešetřil.

Elitní kladenský útok Jágr–Plekanec–Hlava vyprodukoval 44 kanadských bodů, nejlepší zlínské trio Mikúš–Trška–Köhler o 11 méně. Ještě více bije do očí rozdíl v bodech za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech (+4/-12).



Po nedělním vítězství nad Brnem si Jenáček přál, aby to nebyl ojedinělý počin. Zápas v Budějovicích byl ale krokem zpět.

„Domlouvání, ukazování na videu nepomáhá. Někdo se poučí, někdo ne. Kdo nebude plnit pokyny, nebude hrát. Padni, komu padni. Bez pardonů, a klidně to bude hráč zvučnějšího jména z prvních dvou lajn. Mnohdy je to lepší, než když se mění dva hráči, kteří jsou v mužstvu na černou práci,“ naznačil Jenáček, že místo cukru zapráská bič.

V tom však má trenérský štáb Beranů omezené možnosti. „Bez větší konkurence to nepůjde,“ ví Jenáček, jemuž se ruce částečně rozvážou návratem Kubiše (disciplinární trest) a Okála (zranění).

„Pořád řešíme trejdy, díváme se do zahraničí. Do listopadové reprezentační pauzy bychom měli útok posílit,“ věří Jenáček.

V defenzivě má po příchodu Roberta Mamčicse větší výběr. Při své úterní extraligové premiéře lotyšský chasník naznačil, že může být podobná trefa jako před lety jeho krajan Roberts Bukarts.

„Vynikající. Tvrdý, nekompromisní. Na přesilovce rozhazoval nahrávky doleva doprava. bude to obrovská posila,“ míní Honejsek.

Jeho ice time stoupal každou třetinu, na ledě strávil bezmála 20 minut a k asistenci přihodil tři zablokované střely. „Potvrdil, že je použitelný do oslabení i přesilovek. A ještě může být lepší, dlouho nehrál,“ připomněl Jenáček.

Jen to ale na záchranu stačit nebude.