První zlínský tříbodový večer. Velká úleva, řekl tahoun Mikúš

„Hlavně jsem strašně šťastný, že jsme zvítězili za tři body, protože takovou dlouhou sérii bez výhry jsem ještě nezažil. Je to obrovská úleva,“ odechl si slovenský forvard.

Poprvé jste slyšel vítězný chorál Vysoký jalovec. Věděl jste, jak se chovat při děkovačce?

Ještě jsem to nezažil. Netušil jsem, co se bude dít. Bylo to moc fajn. Já i celý tým máme obrovskou radost, že se nám podařilo poprvé v sezoně vyhrát za tři body a ještě před takovým úžasným publikem a takovou atmosférou.

Kdy jste uvěřil, že to konečně vyjde?

Cítil jsem to už od rána, že to může být ten den. Cítil jsem od každého odhodlání. Viděl jsem ho už ráno před zápasem na rozbruslení.

Asistence Vopelkovi před prázdnou bránu na 5:3 byla maximálně nezištná. Nahrával jste mu instinktivně, nebo jste věděl, že stojí vedle vás?

V prvním momentu jsem chtěl vystřelit. Ale už když mi šel puk na hůl, tak jsem si zároveň všiml, že tam jel, že má volnou hokejku. Pak jsem střelu jen naznačil a posunul mu puk do prázdné.

Najednou vám narostlo sebevědomí, že?

Ve druhé třetině jsme měli pasáž, kdy jsme hráli výborně. Individuálně i týmově byla cítit energie, chuť. Jak šel zápas s námi, šly nám i nohy. Je to obrovská vzpruha. Snažíme se měnit věci, které nefungovaly. Konečně se to přetavilo ve tři body. Doufám, že takových zápasů bude co nejvíce.

Sázeli jste, že ani Brno není v pohodě?

V naší situaci nemůžeme řešit, kdo hraje proti nám. Jsme v takové pozici, že se musíme soustředit na svoji hru, na svoje věci a na každý zápas se připravit na 100 procent.

Jak pomáhá, že se ustálil a rozšířil realizační tým?

Beru to jako pozitivní změnu. Když je na to člověk sám, nevidí všechno. Více lidí více vidí a umí poradit. Chtělo to čas, aby si to sedlo a sladilo. Jsme na správné cestě.

Co vás učí na trénincích Petr Čajánek?

Úplně všechno. Je to hráč, od něhož je třeba nasávat každou informaci, každé slovo, které řekne. Jeho vidění hokeje, řešení situací. A pak se to snažit plnit.