Hradecký bek Pavlík varuje: Nic lehkého, Vary se s tím moc nemažou

„Nic lehkého, Vary se s tím moc nemažou v obranném pásmu, hru mají založenou na dlouhých nahrávkách a na bojovnosti v útočném pásmu,“ říká před dnešním zápasem, v němž bude Hradec hájit druhou příčku extraligové tabulky, jeho obránce Filip Pavlík.

Právě hra Pavlíka může být nejlepší pozvánkou na další zápas Hradce, v úterý totiž v utkání s Kladnem vstřelil dva ze tří gólů v základní hrací době. Tím druhým, který zaznamenal krátce před koncem, poslal utkání do prodloužení, v němž nakonec Hradec urval druhý bod. Vstřelil ho poté, co Kladno nedlouho před tím otočilo skóre na 3:2 ve svůj prospěch, ačkoliv dlouho o gól ztrácelo.

„Věděli jsme, že několik zápasů dokázali na konci během pěti minut otočit, bohužel se to stalo i v úterý. Ale my to naštěstí otočili zase zpátky,“ vrací se k zatím poslednímu utkání hradeckého Mountfieldu Pavlík.



Své dva góly v něm rozdělil do dvou odlišných kategorií. Do první, jeho tradiční, zapadla dělovka na 1:1 krátce před polovinou utkání, do té druhé, netradiční, pak gól z předposlední minuty, kterým vyrovnal na 3:3. Využil k tomu i soupeřova brankáře, kterého zpoza branky nastřelil tak šikovně, že se od něj puk odrazil do branky.

„Viděl jsem, že byl brankář trochu vysunutý, takže jsem to tam hodil s tím, že to tam nějak se štěstím spadne. A ono to tam propadlo,“ pochvaloval si hradecký obránce.

Stejně jako Kladno je i dnešní soupeř z Karlových Varů v dolní polovině tabulky. I proto, že se mu v posledních týdnech nedaří, z deseti utkání vyhrál jen dvě, když jim situaci komplikovaly i některé zdravotní absence. „Nemůžeme se na to vymlouvat. Musíme se s tím poprat a nějaké zápasy teď vyhrát,“ uvedl útočník Ondřej Beránek.