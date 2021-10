Jak se (opět) budí Kometa, Na brněnské hokejisty zafungovala kritika

Předvedli to předminulý týden po ubojované výhře s Kladnem a zopakovali to v úterý po návratu z propadáku ve Zlíně, po němž doma suverénně přejeli Mladou Boleslav.

„Věděli jsme, že máme za sebou dva špatné zápasy. Schválně to neděláme. Museli jsme si k tomu něco říct a dneska nám to vyšlo,“ líčil poté, co k demolici Mladé Boleslavi přispěl dvěma góly a dvěma přihrávkami, brněnský centr Petr Holík.

Ve Zlíně se trápil tak, že ho trenér Kalous dokonce přestal posílat do hry. Holík na to zareagoval výborným výkonem, nejlepším v sezoně. Ovšem nebyl sám, u koho na úrodnou půdu padla koučova slova, že někteří borci v týmu si musí sáhnout hluboko do svědomí.



„Nikdy není příjemné, když vás takhle grilují. Ke sportu to ale patří. Nějak jsme to museli vzít a nějak se s tím popasovat. My jsme si do toho svědomí sáhnout museli. Věděli jsme, že to od nás (ve Zlíně) nebylo dobré, že jsme to domácím vyloženě nechali. Kolikrát jsme jako den a noc,“ krčil rameny obránce Vladimír Roth, s deseti asistencemi nejproduktivnější zadák Komety.

Kapitán Martin Zaťovič, hrající rovněž pod svoje možnosti, zaknihoval proti Mladé Boleslavi tři přihrávky na gól.

„Každý chce hrát. Když ho tam trenér přestane dávat, tak zdravá naštvanost tam je, ale nic osobního. Ani od trenéra, ani ode mě. Byl to špatný výkon, nehrál jsem, tak to je,“ uvažoval nad obratem Holík. „My víme, jak máme hrát, a potřebujeme to dodržovat, a ne vymýšlet hovadiny. Smůly jsme si vyžrali dost. Dneska dobrý zápas od gólmana přes obránce až po útočníky,“ rekapituloval spokojeně výhru 6:1.

Potvrzovat ji Kometa bude proti těžkým soupeřům – dnes se představí v Pardubicích, v neděli doma proti Třinci. Nastoupí už bez útočníka Tomáše Šoustala, který odešel na hostování do konce kalendářního roku do Českých Budějovic.

Trenér Kalous prý svým svěřencům oznámil, že je raději nebude za parádní zápas chválit, aby nepřišel zase propad. „Řekl jsem v šatně, že pochvala by se nemusela vyplatit, ale to bylo v nadsázce. Doufám, že to tak nebude,“ uvedl.

Naopak pochválil Holíka a spol. za to, jak se dokázali oklepat.

„Jsem rád, že Petr vstřelil ty branky. Potřeboval to a bude to pro něho vzpruha do dalších zápasů,“ doufal Kalous.

Za přirovnání Komety k partě dvaceti lidí z Bohnic se po Kladnu omluvil a zpětně okomentoval i svá slova po Zlínu o sáhnutí do svědomí.

„Nechtěl bych to nazývat veřejnou kritikou. Člověk pojmenuje fakta. Pokud je to brané jako kritika, a je pozitivní, tak je to jen dobře,“ podotkl. Mezi duely ve Zlíně a proti Mladé Boleslavi ještě svolal mítink na upřesnění taktiky a přístupu ke hře. „Myslím, že to hráči vzali za své. Vyšlo nám to,“ konstatoval spokojeně. Nebyl sám, komu se poslední výkony Komety venku nelíbily. Ve Zlíně se situace vyhrotila tak, že se dokonce na brněnskou střídačku po utkání dostavili fanoušci, někteří z nich v kuklách, a konfrontovali hráče.

O tom, že debata nebyla příjemná, není potřeba pochybovat. Ještě o dva dny později a po výhře bylo na Kometě znát, že se k ní nikdo nechce vracet.

„Ve Zlíně jsem byl především zklamaný, že jsme prohráli. Jak my hráči, tak ani fanoušci nebyli spokojení. Teď jsem jim snad udělali radost. Já jsem to ani neviděl, nevím, co tam bylo, viděl jsem jen fotky. My jsme ten zápas hodili za hlavu a jsme rádi, že jsme doma vyhráli,“ podotkl diplomaticky Holík.