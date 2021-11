Zábranský zase ve svém živlu. Kluci se rvali, potěšilo brněnského šéfa

Na českobudějovickém ledě oslavil v předehrávce 24. extraligového kola výhru 3:2. „Já jsem si hlavně přál, abych tomu nějakým způsobem pomohl, abychom získali tři body a to vyšlo. Od začátku jsem byl zase ve svém živlu,“ prohlásil po utkání Zábranský.

Výkon pod jeho přímým dohledem podala Kometa obětavý. „Jsou určité systémové věci, které jsme změnili. Chtěli jsme hrát playoffový hokej, vytahovat hráče nahoru, bojovat a to částečně vyšlo. Až na zbytečné fauly. Viděl jsem tam obrovské emoce, kluci se rvali. Jestli to bylo mnou, nevím. Důležité bylo, že kluci dodržovali systém, který jsme si řekli. Musíme se ale vyvarovat faulů, jinak jsme odehráli výborný zápas. Budějovice taky. Diváci se nenudili,“ usoudil šéf modrobílé armády.

29 střel pochytal Matej Tomek během duelu v Č. Budějovicích.

Po reprezentační pauze, během které se ke koučování vrátil, vyjela Kometa zpět s velkými změnami jak v sestavě, tak ve své hře. Po 11 zápasech její boss vrátil zpět složení letitého prvního útoku, do druhé řady posunul z místa mimo sestavu Kanaďana Brandona Mageeho a zkušenému Tomáši Vincourovi dal důležité místo v přesilovce. Navíc si pod jeho vedením první start v nejvyšší soutěži připsal Erik Meluzín.

Hokejisté Komety Brno se radují z gólu.

Největší překvapení si však brněnská výprava pro domácí nechala na obsazení brankářského postu. Místo Jakuba Sedláčka, získaného z Olomouce, se mezi tři tyče postavil před pauzou odsunutý Matej Tomek.

„Pro někoho to překvapení bylo. My máme tři fantastické gólmany. Půjdeme zápas od zápasu, rozhodli jsme se takhle,“ shrnul Zábranský. Už dříve oznámil, že nejméně dva týdny nebude posílat Tomka nebo Lukáše Klimeše pryč, a nakonec je možné, že si je společně se Sedláčkem ponechá všechny tři. „Musíme počítat i s tím, jestli Maťo (Tomek) pojede na olympiádu, nebo ne. Vždycky jsem si přál mít tři kvalitní gólmany. Věřím tomu, že teď je máme,“ uvedl.

Daniel Rákos (vlevo) z Komety se snaží zaskočit gólmana Dominika Hrachovinu z Českých Budějovic.

Tomek mu důvěru oplatil výtečným výkonem, k němuž se odrazil po smolném začátku. Za brankou ve 2. minutě posunul puk obránci Vladimíru Rothovi, tomu se ale nepodařilo kotouč odklidit a Kometa po rychlém vyjetí domácího Jiřího Ondráčka prohrávala.

O čtyři minuty však hosty vrátil do hry Petr Holík po souhře obnoveného prvního útoku s přihrávajícím Martinem Zaťovičem a napadajícím Peterem Muellerem.

Šestnáct bodů v sezoně Kometa vybojovala s touto letkou v jedné formaci. Zbytek nasbírala za jedenáct zápasů, kdy byla rozdělena. „Bavili jsme se o změnách. Já jsem řekl, co bych udělal za změny, a tahle je jedna z těch důležitých. Shodli jsme se na tom všichni a to rozhodnutí jsem pak udělal. Během zápasu jsem pak reagoval na to, jak se klukům daří,“ vysvětlil svoje tahy Zábranský.

11 zápasů trvalo v Brně rozdělení prvního útoku, včera hrál opět spolu

Na střídačce si vzal na starost koučování útočníků, hlavní trenér Jiří Kalous má v dikci obránce.

„Viděli jste, že jsem do koučování aktivně zasahoval. Nebudu tam stát jen tak, abych tam byl jako strašák. Jsem tam od toho, abych klukům pomáhal,“ přiblížil svoji roli při zápasech Zábranský. Ohradil se však proti domněnce, že by převzal Kalousovu pozici hlavního trenéra.

„Deklaroval jsem, že neexistuje, abychom měnili hlavního trenéra. Hledali jsme řešení, jak tomu pomoct. Když Jirka (Kalous) usoudil, že by mohlo pomoct tohle, tak je asi moje povinnost, když je Kometa moje firma a jsme jedenáctí, mu tu pomoc v podstatě nabídnout. Role jsme si rozdělili jasně, o všem se bavíme, vycházíme spolu. Věřím, že nám to bude fungovat. Hlavně aby Kometa vyhrávala, nic jiného mě nezajímá,“ řekl Zábranský.