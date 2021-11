„Pizza do trouby“ nestačila. Kometa i proti Třinci selhala v koncovce

„Trenér nám řekl, že nemáme věšet hlavy, že jsme odvedli dobrý výkon. Že je škoda posledního gólu, mohli jsme urvat nějaký bodík. Ale makáme, hrajeme výborné zápasy, a tak nás trenér povzbudil. Musíme dát hlavy nahoru, není prostor být smutní a nešťastní,“ vyprávěl Andrej Kollár, útočník poražených.

Je to docela paradox - Brňané odvedli za poslední dvě kola lepší práci než kolikrát v zápasech, v nichž byli bodově úspěšnější. Do tabulky z toho však mají jen jeden bod, a to za páteční porážku 2:3 v prodloužení v Pardubicích. Tam ztratili dvougólové vedení.

„Bruslí nám to celý zápas, máme šance, hrajeme fakt dobře. Trochu máme problémy dát gól, ale myslím si, že to přijde. Vždycky mrzí, když se ztratí body. Už jsme se ale natrápili dost,“ soudí Kollár.

Pro Třinec v Brně bitvu velkých hvězd na obou stranách rozsekl nenápadný borec ze třetí lajny. Ondřej Šedivý se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od ročníku 2014/15.

Kometa přivedla Ostřížka, vyměnila ho za Kuska Po více než pěti letech oblékl v neděli brněnský dres útočník David Ostřížek. Kometa ho získala v sobotu z Olomouce výměnou za jiného forvarda, Silvestra Kuska. „Na to, že s námi netrénoval, odehrál David velmi slušné utkání,“ hodnotil Ostřížkův výkon trenér Jiří Kalous. Z pohledu Komety jde o poměrně překvapivou výměnu, protože naléhavěji než útočníka hledala posilu do obrany. „A to pořád trvá. My ale hoříme na postech centrů. Když nám některý z nich vypadne, tak klasické centry nemáme, a David původem centr je,“ vysvětlil Kalous.

Běžela už poslední minuta, když se před ním ve středním pásmu rozestoupila obrana Komety, Šedivý si to namířil jejím středem a zavěsil. „Náš bek odjel do strany. Stalo se, soupeř to potrestal,“ povzdechl si brněnský kouč Kalous.

Naději na lepší výsledek dával Kometě ofenzivní příspěvek slovenské letky. První gól dal Marcel Haščák a druhý Andrej Kollár po kuriózní akci: obránci Marku Ďalogovi nesedla střela, místo prudce na branku letěl puk obloučkem a Kollár do něho pohotově plácl.

„Posunul jsem to jako pizzu do trouby,“ usmíval se. „Viděl jsem puk, jak letí směrem ke mně a že by mohl padnout na hokejku. Měl jsem i štěstí,“ podotkl Kollár.

Třinecký gólman Ondřej Kacetl neměl šanci zareagovat. Běžela 34. minuta a Kometa vedla 2:1.

Byla to jedna z akcí, kterou pro brněnské mužstvo rozjel nejproduktivnější útočník minulé sezony Peter Mueller.



Přestože největší hvězda útoku Komety dál vytrvale střílí - konkrétně za poslední dva zápasy má devět přesných ran na branku - a další příležitosti i vytváří a v přesilovkách netypicky nabíjí spoluhráčům do šancí.

Brněnský Peter Mueller (vlevo) stíhá puk, zastavit se ho snaží Martin Růžička z Třince.

„Peter se snaží, pracuje pro tým,“ řekl o svém spoluhráči z prvního útoku Kollár. Mueller naposled skóroval 14. října, měl i zdravotní výpadek.

„Nejsme dohodnutí, že budeme hrát víc na mě, snažíme se hrát jako pětka. Zkoušíme různé vzorce a teď to vyšlo tak, že Peter se pohyboval za brankou a nahrával. Budeme na tom dál pracovat. I když má teď Peter tišší období, tak ono to přijde a rozbalí to ve velkém,“ je si Kollár jistý.