Jak Olomouc vyměnila Ostřížka. Kusko ještě ve Varech nepomohl

Oba jdou do známého prostředí. Jedenatřicetiletý Ostřížek si do Komety odskočil v letech 2014 až 2016. O pět let mladší Kusko na Hané hostoval v minulém ročníku od poloviny listopadu do poloviny prosince.

Ostřížek si v sezoně připsal v osmi zápasech pouze jednu asistenci. V extralize hrál i za Třinec a Zlín a celkem ve 410 zápasech zaznamenal 125 bodů za 44 branek a 81 asistencí. Z toho 260 duelů sehrál v dresu Olomouce. Dal za ni 43 gólů a na 70 přihrál.

„Vše se seběhlo velmi rychle. Oba hráči potřebují nový impulz,“ řekl klubovému webu generální manažer Olomouce Erik Fürst. Kusko, který má slovenské i kanadské občanství, si v ročníku připsal v sedmi duelech za Kometu také jednu přihrávku.

V devíti utkáních nastoupil také za prvoligovou Třebíč a nasbíral čtyři góly a jednu asistenci. V extralize má za Kometu a Olomouc na kontě 145 utkání a 17 bodů (7+10).

Zatímco Ostřížek v neděli na centru třetího útoku už měl za Brno obnovenou premiéru, Olomouc prohrála v prodloužení 2:3 v Karlových Varech ještě bez Kuska. Všechny čtyři góly v základní hrací době se vlezly do tří minut druhé třetiny.

32:08. Tomáš Rachůnek napálil z ostrého úhlu odražený puk od mantinelu a překvapil brankáře Lukáše - 1:0.

33:16. Na konci ukázkové olomoucké kombinace Káňa-Ondrušek stojí u tyčky Knotek - 1:1.

34:06. Strapáč nabil na modrou obránci Řezníčkovi - 1:2.

35:08. Hladonik vyhrál buly za sebe, kde je Vondráček a střelou k tyči vyrovnává - 2:2.

Po divoké tříminutovce padl rozhodující gól až v poslední vteřině prodloužení, Plutnar se od modré čáry trefil do víka. Domácí ukončili sérii tří porážek, Hanáci si naopak třetí nezdar v řadě připsali.