Třinecký útočník Szturc neví, zda nastoupí i do derby s Vítkovicemi

„Nevím, jestli budu hrát. To záleží na trenérech,“ uvedl karvinský rodák Szturc, jehož třinečtí trenéři původně povolali z partnerského prvoligového Frýdku-Místku, aby doplnil tým v závěrečných zápasech Ligy mistrů se Slovanem Bratislava. Poté odehrál také minulé dva extraligové duely s Pardubicemi (2:3 na nájezdy) a Mladou Boleslaví (5:0).



„Trenéři nám, co v extralize zaskakujeme, ze dne na den oznamují, zda budeme tady, nebo ve FrýdkuMístku,“ podotkl Szturc, který byl v sestavě Ocelářů centrem čtvrtého útoku s Vladimírem Draveckým na pravém křídle a na levém nejprve s Patrikem Hrehorčákem a podruhé s Davidem Kofroněm.

21 měsíců přibližně nehrál Roman Szturc hokejovou extraligu, než nyní dostal opět příležitost v Třinci

Szturc v neděli vteřinu před koncem duelu vstřelil Mladé Boleslavi pátou branku Ocelářů. V nejvyšší domácí soutěži se trefil téměř po dvou letech, jelikož před tím dával gól v prosinci 2019 Spartě.



„Jdu zápas od zápasu. Samozřejmě bych se ve Vítkovicích rád ukázal a hrál tam,“ přiznal útočník. „Snažím se plnit na sto procent, co mám. Pro mě je super, že jsem opět v extraligovém týmu, a bylo by hezké, kdybych si ve Vítkovicích v podstatě na domácím ledě mohl zahrát.“ Hlavně ho těší, že se po dlouhých měsících znovu dostal do nejvyšší soutěže. „Zase aspoň vidím, kam se hokej posunul,“ podotkl.

Kam? „Všichni dneska bruslí, tlačí se do brány, hraje se jednoduše,“ odpověděl. „Proti první lize, kde teď jsem, je to systémovější, hráči jsou zkušenější.“