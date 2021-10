Frodl zářil během show: Svátek hokeje! Byl jsem si jistej, že vyrovnáme

I kvůli nízkému skóre 1:2 by se mohlo zdát, že utkání nebylo nic moc, ale ono naopak vypadalo velmi pohledně.

Jednáct tisíc lidí, fantastická atmosféra a ten zápas k tomu... Mělo to všechno: šance na obou stranách, v bráně soupeře skvěle chytal Kuba Neužil, mě taky něco trefilo. Odehráli jsme dobrej zápas a naštěstí jsme na konci vyrovnali.

Věřil jste, že to ještě dokážete zvrátit?

V takovém zápase musíte věřit, bylo to jen 0:1. Když jsme pak dvě minuty před koncem dostali přesilovku pěti proti třem, tak jsem si byl jistej, že dáme gól. To už by jinak nebylo možný... Takovou smůlu, co jsme měli před jejich bránou po tolika závarech, jsem snad ještě neviděl. Dva body z Prahy jsou skvělé.



Při nájezdech jste vychytal všechny střelce Sparty, načetl jste si je?

Načtené jsem je opravdu neměl, nemám to rád. Nedívám se, co kdo dělá.



Měl jste pocit, že v utkání nemůžete inkasovat?

Byl jsem v pohodě, byl to přesně typ zápasu, u kterého si tohle řeknete. Ale nakonec jsem góla dostal (směje se). Nicméně věděl jsem, že jsem tam měl velký zákroky a věřil si. Snažil jsem si to přenést do nájezdů. Jakmile člověk chytí první, tak už si mnohem víc věří i na další. Hlavně bylo vidět, co to bylo za zápas, když rozhodne jediný nájezd až v páté sérii.

Utkání 18. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice. Brankář Pardubic Dominik Frodl zasahuje proti šanci Davida Kašeho (25).

Ještě ve druhé třetině jste proti Thorellovi vytáhl nádherný zákrok, kdy jste se přesunul, šel do rozštěpu a vytasil lapačku...

Troufnu si říct, že tam Sparta začala hrát. Do té doby moc šancí neměli, vím, že jen na začátku tam jel někdo sám. Až po téhle příležitosti kolem mě létalo víc střel a dostal jsem větší možnost vyniknout, když to řeknu blbě.



Vnímáte zápasy na Spartě jako odchovanec Slavie jinak?

Musím říct, že jo. Přece jen jsem od malička slávista a derby jsem si bohužel nemohl užít, tak to beru aspoň takhle. Ne, že by to bylo derby, ale chci se tady ukázat.



Po konci utkání na vás byla vidět velká euforie...

V O2 areně jsou zápasy vždycky i show. Už když jsem tu hrál s Plzní nebo s Pardubicemi, tak lidí přijelo strašně moc, takže došlo na souboj v hledišti. Tohle je prostě svátek hokeje.



V šatně panuje velká pohoda, na oslavu si zpíváte...

Jo, to každej zápas. Jsme velká parta. Hrajeme na špici, tak jsme nadšený. Včetně lidí okolo týmu, od rolbaře až po šéfa. Plno kluků tohle tady nějakou dobu nepamatuje. Doufejme, že v tom budeme pokračovat dál.

Co říkáte na postavení Pardubic (průběžně druhé místo, pozn. redakce) v tabulce a na to, jak se vám daří?

Bomba (směje se).