Další kolaps Sparty: žalostná oslabení a námět pro silvestrovské kuriozity

Sparta na západě Čech ztrácela po gólu Tomáše Mertla, ale ve druhém dějství předvedla zdařilý obrat, na němž se dvěma přesnými zásahy podílel Erik Thorell.

Švédský útočník pokračuje v nastoleném trendu, do extraligy naskočil ve velkém stylu. Zaujal kreativitou i skvělým čtením hry. V dosavadních čtrnácti utkáních vyšel bodově naprázdno jen dvakrát.

Na plzeňském ledě si navíc upevnil pozici lídra produktivity soutěže. Aktuálně má na svém kontě sedm branek a třináct asistencí, hraje ve velké pohodě.



Ani jeho příspěvek ale Pražanům na body nestačil. „Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas, ale posledních dvacet minut, to byl totální zkrat a výpadek. Plzeň nakonec vyhrála zaslouženě,“ zlobil se asistent trenéra Jaroslav Hlinka.

Sparta v závěrečném dějství inkasovala čtyři branky během necelých deseti minut. Hned třikrát nezvládla hru v početní nevýhodě, která v této sezoně patří k jejím největším slabinám.

Úspěšnost ubráněných oslabení se pohybuje lehce pod sedmdesáti procenty. Nikdo nemá v tomto ohledu horší čísla, což je pro jednoho z hlavních favoritů extraligy alarmující skutečnost.



„Pořád si něco říkáme, pak do toho každý dá něco svého a vznikne z toho kočkopes. Je to pořád stejné, nemá cenu to omílat,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Moravčík.

„Mluvíme o tom pořád. Nevíme, kde je chyba, ale je fakt, že oslabení nám teď prohrává zápasy,“ dodal Hlinka.

Chaos a nejistotu ve hře hostů jen podtrhla tři vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě. K sérii momentů, která by se neztratila ani mezi silvestrovskými kuriozitami, navíc došlo během pouhých patnácti minut.

Sparta vs. Pardubice Online reportáž ve středu od 18:30

„Nikdy jsem to nezažil. Musíme to zkusit hodit za hlavu,“ povzdechla si klubová legenda a současný asistent kouče Jandače.



Na obsáhlé rozbory a hledání chyb není čas, o další body zabojuje Sparta ve středu od 18:30. A rozhodně nepůjde o jednoduchou prověrku.

Do O2 arény přijede extraligový lídr z Pardubic v čele s kanonýrem Robertem Říčkou, který ještě v minulé sezoně hájil barvy Pražanů.