Blomstrand hattrickem skolil Spartu. Trenéři mě nabádají, abych střílel ještě víc

„Na svůj poslední hattrick si opravdu nevzpomínám. A dát ho za necelých deset minut? To se mi povedlo určitě poprvé v kariéře,“ líčil osmadvacetiletý Blomstrand, rodák z Uppsaly, po úterní předehrávce 35. kola extraligy.

I trenér Říha vás po utkání chválil, že střelu máte výtečnou.

Ale předtím se vždy musí udát spousta věcí. Je to o souhře, nácviku v tréninku. Střela je pak to nejlepší, o co se snažím. A trenéři mě nabádají, abych střílel ještě víc.

Popište vítěznou akci z 58. minuty, kdy jste skóroval v přesilovce a dal pátý gól.

Filip Suchý a Martins Dzierkals udělali tvrdou práci. Pak už jsem se jen snažil vypálit nahoru a co nejlépe.

Byla ještě důležitější vaše první trefa zkraje třetí části, po které jste snížili skóre na 2:3?

I to se seběhlo v početní převaze. O přestávce jsme se bavili o tom, že Sparta napadá hlavně Čera (Čerešňáka) na modré a Martinse. Využili jsme toho a já zůstal sám na levém kruhu. Když jsem pak viděl kluky na střídačce a ty emoce, bylo jasné, že gól nás nabudil nejlepším směrem.

Přitom Sparta ve druhé třetině třemi brankami otočila skóre a zdálo se, že kráčí za výhrou.

Bylo sice skvělé, že jsme dali první gól, jenže pak jsme Spartě povolili moc šancí. A to je proti tak silnému týmu špatně. O to víc jsem rád, že jsme to ve třetí části otočili. A můj hattrick? Nezveličoval bych to. Dík patří spoluhráčům, kteří mi vytvořili takové pozice. Ale jsem moc rád, že jsem nastartoval obrat a vítězným gólem jej pak dokončil.

Užíval jste si pak ovace fanoušků?

Ještě než jsem do Plzně šel, věděl jsem, že jsou tady fanoušci skvělí. Opravdu je to něco fantastického, ani nevím, co říci. Díky!

Dva góly Sparty vstřelil Erik Thorell, váš krajan. A také bratr vašeho parťáka z útoku Gustafa. Chystali jste se na něj speciálně?

Erik je velmi dobrý hráč. Ale pro mě je důležité, že tři body jsme získali my. Góly a přihrávky neřeším, o to mi nejde. Gustaf se na souboj s bratrem samozřejmě těšil. Já jsem moc rád, že nám to v lajně sedí a zápas od zápasu se zlepšujeme. Zažil jsem ve Švédsku, jaké to je hrát proti němu, teď je super být s ním v jednom týmu. A Bulda (Michal Bulíř) k nám skvěle zapadl.

Už jste poznal všechny soupeře v extralize...

Počkejte, ještě jsme nehráli s Vítkovicemi. (úsměv)

Pravda, máte skvělý přehled. Jak se vám ta soutěž zamlouvá?

Je rychlejší, než co jsem poznal v minulých letech. Musíte být silní na puku, přemýšlet dopředu a očekávat, co se stane. V Plzni se mi ohromně líbí a extraliga je vážně výborná soutěž. Mám možnost hrát proti Jágrovi, proti Krejčímu, v týmu máme Kubu Kindla. Samá velká jména. Pro mě je to výborná šance, moc mě to tady baví.