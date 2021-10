Já a popravčí Sparty? Něco na tom asi bude, směje se Blomstrand

„Je to hokej. Někdy máte období, kdy vám tam napadá všechno, pak zase puky létají okolo branky. Teď se na ledě cítím moc dobře, máme výborný tým a angažmá v Plzni si užívám. Hokejem se teď opravdu bavím,“ vykládal po dalším povedeném večeru dobře naložený osmadvacetiletý střelec Blomstrand.

Cítíte se jako sparťanský kat? Za necelé dva týdny jste jí ve dvou utkáních nasázel pět gólů.

Nevím... (úsměv) Oba zápasy proti Spartě byly hodně zajímavé a intenzivní. Přišlo hodně lidí, takové bitvy mám rád. Není to rozhodně tak, že bych chtěl skórovat jen proti Spartě, ale něco na tom asi bude.

Minule, když jste Spartě nastřílel hattrick, jste předváděl ostré rány zápěstím, tentokrát byly vaše góly spíš vizitkou šikovnosti. Jak jste ty situace viděl?

Když máte puk na holi, děláte, co vám soupeř dovolí a vaším cílem je nějak dostat puk do branky nebo ho připravit spoluhráčům. Před gólem na 2:2 jsem viděl, že šel gólman hodně na první tyč, tak jsem zkusil objet branku a pak mi pomohla i šťastná teč soupeře. Při druhém jsem zkusil vypálit z otočky. Vždy se musíte přizpůsobit dané situaci.

Klape vám spolupráce s krajanem Thorellem a Bulířem. Těší vás, jak si na ledě vyhovíte?

Gustafa (Thorella) znám ze Švédska, několik let a několikrát za sezonu jsme nastupovali proti sobě. Vím, že je silný na puku, umí ho podržet a rád vymýšlí. U Buldy (Michala Bulíře) nikdy nevíte, co udělá. Má široký repertoár, je velice schopný, šikovný, proto má spoustu možností, co s pukem zkusí. Hodně na trénincích diskutujeme, jak naši hru ještě vylepšit a kam by přihrávky měly chodit.

Jste na něj dva, učíte ho švédská slovíčka?

Učíme, ale je to pro něj složité. (smích) Stejně jako pro nás čeština. Takže komunikujeme především v angličtině.