Vím, na jaká čísla se chci dostat, říká plzeňský střelec Blomstrand

„Krajané mi samozřejmě chybí. Ale v Södertälje jsem předloni hrál se Samem Bittenem, ze Švédska znám i Aleksi Rekonena. Mám tu zase další parťáky, navíc se v Plzni cítím už jako doma,“ říká 29letý Blomstrand.

Laťku jste si v minulé sezoně nasadil hodně vysoko. Bude těžké zopakovat 22 branek?

Tlak mi nevadí, ba naopak. V Plzni jsem se cítil moc dobře, ale neměl jsem s čím porovnávat. Teď už ano, takže vím, na jaká čísla bych v příští sezoně rád dosáhl.

Je oproti loňsku výhoda, že už jste ve známém prostředí?

Plzeň pro mě bylo skvělé rozhodnutí. První sezonu jsem si moc užil a už jsem se těšil, až znovu přijedu. Navíc jsem věděl, co očekávat.

Jak jste prožil léto ve Švédsku?

Je fajn pobýt chvíli doma v rodinném kruhu. Toho si cením. Staral se o mě můj osobní kouč, který mi připravuje suchou přípravu. Teď už jsem v Plzni, kde je super to, že se mohu starat jen a jen o hokej.

Jsou první tréninky na ledě náročné?

Ano, ale tak je to každý rok. Chvíli trvá, než se do bruslení dostanete.

Minulý týden jste se spoluhráči vyrazili na vodu, sjížděli Berounku. Byla to nová zkušenost?

S vodou ne, na řece už jsem byl. Ale v lodi jsem byl se Samem (Bittenem), pro kterého to byla premiéra. Často jsme se otáčeli kolem dokola, než jsme dokázali nabrat směr. (smích) Ale do vody jsme nespadli ani jednou. Pak jsme se vyměnili, já si sedl dozadu, on na háček a už to šlo dobře.

Líbila se vám česká krajina i z hladiny řeky?

Musím říci, že je opravdu krásná. Vážně jsem se kochal pohledy okolo, přírodu vždy oceníte.

Co společné večery v kempu, nezvrhly se trochu?

Měli jsme připravené večeře, opékat nic nemuseli. Poseděli jsme, dali si pivko, hodně společně zpívali. Byli jsme pohromadě, poznali se, skvělý teambuilding.

Je hodně důležité poznat se i mimo kabinu?

Určitě. Část týmu se tu obměnila, viděli jsme se i mimo tréninkový dril. Ta akce byla moc prospěšná.

Všímali si vás ostatní vodáci, když projíždělo třicet chlapů?

Ahooooj! Ano, takhle jsme zdravili skoro pořád. (úsměv). Na řece bylo rušno, spousta lidí, někteří přišli a pozdravili. Bylo to v pohodě.