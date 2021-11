Góly Sparta dává, ale mnoho laciných i dostává. A zlomíme se, štve Horáka

Který tým dosud vstřelil nejvíce branek? První Třinec (65), čtvrtá Plzeň (64), sedmá Sparta (63). Dvojnásobek, co jedenácté Vítkovice (31) či poslední Zlín (34)

Který tým dosud obdržel nejvíce gólů? Předposlední Kladno (73), poslední Zlín (67) a Sparta (60).

„Sráží nás hloupé góly,“ vadilo trenérovi Josefu Jandačovi po nedělní prohře v Plzni 3:6. „Co jde na bránu, je buď vlastní gól, nebo teč.“



„Dostali jsme tři poměrně laciné góly, to nás srazilo,“ litoval obránce Milan Jurčina i v pátek v Třinci (2:4).



„Pramení to z toho, že nám to teď bohužel nejde. Když puk lepí, některé akce bychom zastavili, nebo by je chytil gólman. Nám teď padají - dostaneme gól a zlomíme se,“ přidal útočník Roman Horák v neděli pro klubový web.



Zastavit bídné období nepomohl ani povolaný Rus z prvoligové Jihlavy a talent Toronto Maple Leafs Maxim Žukov.

V pátek pustil čtyři střely z pětadvaceti (úspěšnost zákroků 84 %), v Plzni střídal po necelé půl hodině, kdy zastavil jen jedenáct pokusů ze čtrnácti (79 %).

„Ale proti Třinci chytal výborně, inkasované góly mu rozhodně nemůžeme přičítat. Bohužel jsme mu příliš nepomohli,“ bránil Žukova po premiéře Jurčina.

Obrovitý Slovák Spartě nepomohl ani v závěru s Plzní. Za rozhodnutého stavu trefil u mantinelu koleno útočníka Filipa Suchého, sudí Jurčinu přísně vyloučili na pět minut plus do konce utkání.

Ofenzivně přitom pražský klub opravdu nestrádá. Proti Plzni si tři body připsal Švéd Erik Thorell a upevnil svou pozici nejproduktivnějšího hráče ligy (25), mezi elitou se zdatně drží i šestý Filip Chlapík (19).

Jenže jejich body k týmovému úspěchu momentálně nestačí. Sparta vyhrála naposledy 15. října nad posledním Zlínem (4:1), od té doby získala jen tři body díky nájezdům.

Ztratila duely s Kladnem (3:4N), s Plzní (4:5), s Pardubicemi (1:2N), s Olomoucí (3:4N) a s už zmíněným Třincem (2:4) a znovu s Plzní (3:6).

Západočeši se dostali do vedení po minutě a půl. Bulíř se kličkou krásně protáhl kolem nešťastníka Martina Janduse, přebruslil i vracejícího se Ladislava Zikmunda a brankáře Žukova zaskočil bekhendovou střelou mezi betony.

Se sparťanskou obranou si pohrál i Ludwig Blomstrand v závěru první třetiny. Natáhl na sebe tři Pražany, kteří nestíhali, obkroužil bránu a zasunul (2:2).

Laciný gól Žukov inkasoval i ve druhé třetině. Obránce Jakub Kindl vyslal puk od mantinelu: z úhlu a na bližší tyč, kterou měl mít brankář pokrytou. Další góly už dostával Neužil.

„Na sebevědomí to moc nepřidá. Hlavně my starší musíme vyrovnané duely uhrát, což zatím neprokazujeme. Musíme se sebrat, je to celkem svázané,“ přiznal Horák.

„Nejsme v jednoduché situaci, nemáme se momentálně čeho chytit. Mužstvo bojovalo. Potřebujeme se ale od něčeho odrazit,“ řekl Jandač.



V týdnu před reprezentační přestávkou a turnajem Karjala čekají Spartu tři venkovní mače: s Mladou Boleslaví, Litvínovem a Kometou Brno.



Podívejte se na branku plzeňského Michala Bulíře proti Spartě: