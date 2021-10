Thorell si spletl dvojčata. Spartu trýzní hloupé fauly i bizarní omyly

„Nesmíme už soupeřům nechávat body. Tři utkání jsme teď zkazili, takže půjdeme po výhrách a budeme chtít udržet výsledky,“ hlásil po střetnutí s Pardubicemi útočník Sparty Filip Chlapík.

Právě on otevřel skóre, i kvůli skvělým brankářským výkonům, dlouho bezgólového duelu v 52. minutě. Erik Thorell mu během přesilové hry zničehonic nahrál do mezikruží a 24letý odchovanec Letňan zamířil naprosto přesně.

Vedení domácím vydrželo až do 59. minuty. Sparta nezvykle ještě při vlastní přesilovce vyrobila dva fauly a šla do dvojnásobného oslabení. Ačkoli v zápase se štěstím několik početních výhod soupeře ubránila, ve třech už neodolala. Obránce Juraj Mikuš vyrovnával. V nájezdech poté rozhodl jediný úspěšný střelec Robert Kousal.

„Je to o chybách, někdy bohužel i o těch hrubých. Ať jde o podcenění nebo hloupý faul, který je řešením nějaké situace předtím. Musíme to odstranit,“ konstatoval trenér Josef Jandač.



V úterý s Plzní jeho svěřenci za 15 minut pykali hned třikrát kvůli špatnému střídání. O den později se jim nevyhnul další kuriózní moment.

„Chtěli jsme se nepovedeného střídání vyvarovat, ale pak se stane trochu úsměvná situace, kdy si Erik Thorell splete oba Janduse (dvojčata, Martin je obránce, Tomáš útočník - pozn.), takže naskočí na led místo špatného hráče,“ přiblížil Jandač.



Jinak ani přes typický přísný výraz svůj celek moc nekritizoval: „Po kolapsu s Plzní jsme se jakžtakž zmátořili. Tým dřel, bojoval. I když byl trošku unavený. Můžu ho pochválit za 58 minut, pak přišly ty dva zbytečné fauly...“

Sparťané mají být proč unavení, ve dvaceti říjnových dnech odehráli hned deset utkání. Teď prohráli dvakrát během 24 hodin. A navíc je čeká série výletů po stadionech ostatních extraligových mužstev. Před domácími fanoušky se znovu představí až koncem listopadu proti Liberci.

„Bylo příjemnější hrát zápasy doma, ale teď se to vyvažuje. Musíme to brát, jak to je,“ komentuje smířlivě brankář Jakub Neužil.

Nahuštěný rozvrh přitom Spartě přináší i personální obtíže. Marodka se rozšiřuje.

„Dohání nás program a únava roste. Musíme se dát zdravotně do pořádku. Máme před sebou venkovní sérii zápasů, hrajeme Ligu mistrů, přijde Davos (Spenglerův pohár)... A to není nářek, ani fňukání, to je konstatování,“ dodal Jandač.