Kdyby šli sparťani na pivo, bylo by to dobré, smál se pardubický kouč

„Nějaké postavení v tabulce bych v tuto chvíli vůbec nepřeceňoval. Pořád je začátek soutěže a za tři kola klidně můžeme být šestí. Naše výkony ke všemu pořád nejsou optimální a někteří hráči ze sebe mohou dostat víc. Pracujeme na tom, každý zápas chceme vyhrát a s tím do toho půjdeme i na Spartě,“ vyhlásil trenér Dynama Richard Král.

„Musíme se připravit na to, že v O2 areně je menší hřiště a čeká nás víc soubojů, takže na to musíme upravit hru. Ale věřím, že jsme schopni zahrát dobré utkání,“ dodal.



K dispozici bude mít téměř kompletní kádr. David Cienciala s Janem Košťálkem, kteří ze sestavy vypadli v den posledního zápasu Dynama v Třinci (3:2 po prodloužení), už hlásí návrat zpět do služby.

Sparta - Pardubice Středa 18.30 online

„Kluci měli jen nějakou virózu, ale už jsou v pořádku. Chybět bude stále jen Marek Hecl, který už ale trénoval, i on by měl za pár dní být ‚ready‘,“ řekl Král.



Nijak zvlášť nemlžil ani ohledně situace v brance. Při pohledu na zápasy Pardubic se dá vyčíst, že se gólmani střídají po dvou zápasech, a řada by tak proti Spartě měla být na Dominiku Frodlovi. „S tím není potřeba dělat žádné tajnosti, bude chytat Dominik,“ potvrdil Král.

Frodl stál v brance i během posledního měření sil Dynama se Spartou v půli září. Domácí odehráli více než vyrovnanou partii, dlouho platil stav 2:2, pak ale přišel „blackout“. Sparta v posledních pěti minutách dala tři góly a nakonec z Pardubic odvezla na první pohled přesvědčivé vítězství 5:2.

Zleva Tomáš Dvořák ze Sparty a Anthony Camara z Pardubic.

„Hráli jsme dobrý zápas a možná jsme v něm byli i lepší. Ani bych neřekl, že šlo o nějaký blackout, prostě jsme pět minut před koncem po chybičce dostali gól a pak už to byl vabank. Už bych neřešil, jestli je to prohra o gól, nebo o tři, je to jedno,“ nezaobíral se tím Král.



Dynamo bude na ledě Sparty strážit sérii sedmi zápasů, ve kterých sedmkrát za sebou bodovalo, v týmu tak vládne dobrá nálada.

„Nejsme v žádném stresu. Víme, že jsme schopni porazit každého, ale také víme o síle soupeře. Je potřeba mít zdravý respekt, protože když nepodáme stabilní výkon a budeme vymýšlet zbytečnosti, tak jsme stejně tak schopni s každým prohrát,“ připustil Král.

Vytěžit by jeho tým mohl fakt zmíněný v úvodu textu. Sparta včera večer hrála náročný zápas v Plzni.

„Odpočinek by pro nás mohl hrát nějakou roli, ale na druhou stranu by všechny týmy pořád měly mít dost sil. Třeba se ale sparťani po zápase staví v Plzni na pivo, pak by to bylo lepší,“ vtipkoval Král.

Ideálně aby si na pivo ve čtvrtek skočili i hráči Plzně, právě ti totiž budou dalším soupeřem Dynama. Hraje se v pátek od 17.30 na západě Čech a Pardubice zde uzavřou porci tří venkovních utkání v řadě.