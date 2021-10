Plzeň vynulovala Krejčího. Ale je úplně jinde než ostatní, ocenil Kodýtek

„Ukázalo se, jak je proti nim strašně důležité skórovat jako první. Dali jsme rychlý gól, oni to pak museli trochu otevřít a jen nebránili. Když je to naopak, je to s Olomoucí vždycky strašně těžké,“ uvedl třiadvacetiletý Kodýtek.

S Krejčím jste se na ledě potkával často, jak se bránil?

No, nic moc... (úsměv) V první třetině si mě tam na modré krásně obhodil. Je radost se na něj dívat, je úplně jinde než ostatní. Jsem moc rád, že si proti takovému borci můžu zahrát. Už jen jít na buly proti němu je skvělá zkušenost.

Byl to záměr, že vaše řada často nastupovala proti Krejčího formaci?

To zase ne, jen to tak vycházelo. Nijak speciálně jsme se na něj nepřipravovali, jen jsme si rozebírali jejich přesilovky.

Podívejte se na branku Petra Kodýtka.

Vy jste si na konci první třetiny z brejku připsal krásnou branku, zvyšoval jste na 2:0 střelou pod břevno.

Nejdřív mě napadlo, že budu přihrávat, ale vůbec jsem vpravo neviděl najetého Fildu (Suchého). Rozhodl jsem se tak pro střelu a jsem moc rád, že mi to takhle spadlo do branky.

Byl gólman Svoboda hodně smutný, když v závěru přišel o nulu?

Asi pět minut před koncem někdo na střídačce řekl: Pojďme pomoci Mírovi k nule. V tu chvíli jsem nějak vnitřně tušil, že nám to tam v závěru spadne. Tohle se prostě říkat nemá. Nesmíme se koukat, jaký je stav nebo jestli máme gólmanovi pomoci. Pustili jsme je do brejku, byla tam úplně zbytečná chyba a kdyby přišla za jiného stavu, je zle.

Mrzí vás slabší divácká kulisa? Znovu přišly necelé tři tisíce diváků...

Každého z nás to mrzí. Ale my hrajeme hokej a ovlivníme to jen tou nejlepší prací na ledě. Já doufám, že se to změní a lidí bude chodit víc.

Ze čtyř domácích zápasů v řadě jste nabrali devět bodů. Spokojenost?

Nebylo to nic jednoduchého, doma se má vyhrávat a my měli samé silné soupeře. Za devět bodů jsme strašně rádi, teď na to chceme navázat v Mladé Boleslavi.