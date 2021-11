Prázdnotu ještě necítím. Spokojený Krejčí o olympiádě i návratu do NHL

Kohouty Krejčí vytáhl na sedmé místo extraligy, ve 22 zápasech si připsal 23 bodů za 12 gólů a 11 asistencí. Proto ho v úterý před plechovým zimákem čekal na měsíční užívání vůz Škoda Enyaq, ocenění v projektu Náš lídr za výkony v úvodu sezony.

Potěší to?

To auto? To jsou takové individuální ceny, které mě ani moc nezajímají. Bez týmu bych žádné ocenění nikdy nedostal. Ale je hezké, že si někdo všimne. Elektromobil jsem nikdy neměl. Vypadá hezky. Uvidíme, jak to bude jezdit. Popravdě - měsíc s tím jezdit nebudu. Ale těším se, projedu ho.

Do extraligy jste vletěl, jako byste si na ni nemusel zvykat. Kam až chcete Olomouc vytáhnout?

Já si žádné cíle nedávám, chci jen, aby vše dobře klapalo, jak na ledě, tak v rodině. Já už jsem extraligu hrál za Pardubice při výluce NHL, takže vím, že je to kvalitní soutěž, což se mi potvrdilo i letos. Chceme vyhrát každý zápas. Díváme se nahoru, ale před námi je ještě víc než polovina soutěže.

Je snazší se prosazovat v nejkvalitnější lize světa, kde jste měl skvělé spoluhráče, ale i soupeře, anebo v Olomouci, kde válíte, i když nemáte tak našlapaný tým jako jiné extraligové kluby?

Je to jiné. Záleží, s kým hraju. V NHL je hodně kvalitních hráčů, akorát posledních pár let se mi to na křídlech dost střídalo. Tady je dobré, že mám stálého parťáka a pravé křídlo se nám střídalo dvakrát. Je lepší, že se můžeme sehrát i na tréninku a v zápasech o sobě víme víc.

Ale pravé křídlo se k vám nedaří najít. Po Kucserovi s Klimkem to zkouší Tomeček.

Neřekl bych, že se nedaří najít. Začátek sezony se nám s Lukášem Kucserou dařilo, pak jsme chytli šňůru, dva tři zápasy, kdy se nedařilo, tak se to oživilo. I jemu to pomohlo, dal dva góly v Liberci i doma proti Spartě se ve druhé lajně chytil. Vojta Tomeček k nám zapadl dobře, šlape, víme už, co od něj čekat. Tady je víc tréninků než v NHL, kde se hraje víc, takže není tolik času se připravit. My máme dost komunikace.

Jan Káňa má vedle vás životní sezonu.

Je to kvalitní hráč, má všechno - střelu, rychlost, nahrávku. S ním je dost jednoduché hrát.

Skoro jako s Davidem Pastrňákem?

Nechtěl bych srovnávat. Ale on kvalitu má. Nechci říkat, jestli na NHL, nebo ne. Je to o tom dostat tu šanci. V Česku i Evropě je hodně kvalitních hráčů, kteří šanci hrát v NHL nikdy neměli. Těžko hodnotit, jak by mu to tam šlo. Hrál jsem s mnoha hráči a Honza Káňa má kvalitu velmi vysokou. Kdyby tu šanci někdy dostal, možná by tady nebyl. To jsou taková kdyby.

Jak se vám s rodinou v Olomouci žije?

Dobře. Zatím to zvládáme v pohodě, malá je ve škole, začíná dělat tenis a fotbal. Klape to. Teď se těšíme na vánoční trhy. Až napadne sníh, budeme jezdit na boby.

Paní kulturní šok neměla?

Ne, my už jsme spolu hodně dlouho, jezdili jsme sem docela často, zná to tady trošku. Byla se mnou ještě v Pardubicích pár měsíců. Ví, co od Česka čekat. Je spokojená.

Jak jí jde čeština?

Zvládne si objednat v restauraci, nepotřebuje mě, když chce přidat. Nebo vínečko navíc. Ale není na tom tak, že by si mohla s někým sednout a pokecat česky.

Máte ve městě oblíbené místo?

Jo, Varna, Belmondo... Ne, místo diskoték mám oblíbené tři restaurace, kam chodíme po zápase s klukama. Točíme je dokola. A pak ty, kde mají dětské koutky, tam chodíme na oběd nebo brzkou večeři. To se mi strašně líbí, že v Olomouci i ve Šternberku je pár restaurací, kde si děcka mohou hrát. To je moc hezké. My si jen sedneme a necháme tam děcka běhat.

I když jste šťastný, nepřepadla vás po rozjezdu NHL určitá prázdnota?

Ještě to tak neberu, protože hraji na profesionální úrovni. Jakmile jednou skončím, pak to bude jiné. Teď koukám na sestřihy NHL, hokejem pořád žiju. Nechybí mi, protože hraju. Až brusle pověsím, možná pak prázdnota nastane.

David Krejčí si poprvé zahrál za Olomouc v extralize.

Nestýská se vám po moderních arénách a humbuku kolem slavné soutěže?

Něco tam je hezké, něco zase ne. Po pár věcech se mi stýská, ale já jsem tady maximálně spokojený - po hokejové i soukromé stránce. Dlouho jsem tady nebyl.

Stíháte sledovat Boston?

Bohužel mi to moc nevychází ve dvě ve tři ráno, ale vždycky kouknu nejen na Boston. Má docela hodně nových hráčů, je to o trpělivosti. Mají víc výher než proher. Mohli na tom být trošku líp, ale to si sedne. S Pastou a ještě s pár klukama jsem v kontaktu. Ale sleduju celou ligu.

Co vás zaujalo?

Teď je fantastické se koukat na dva hráče Edmontonu - Connora McDavida a Leona Draisaitla.

Můžete se proti nim potkat na olympiádě.

Určitě by bylo hezké vidět kluky, se kterými jsem dlouho hrál, anebo proti nim. Ale bůhví, co se stane. Svět jde teď zase jinou cestou, než jsme chtěli.

Máte pochybnosti, zda hry kvůli covidu vůbec budou?

V téhle době, za poslední dva roky, je možné úplně všechno. A já se soustředím jen na věci, které mohu ovlivnit. Jednou z nich je být očkovaný. A druhá - jsem v Olomouci a soustředím se jen na Olomouc. Když olympiáda bude a pojedu, tak se budu soustředit zase jen na nároďák a budu chtít udělat nejlepší výsledek, jaký můžeme udělat.

A to je?

Na olympiádu se jede pro medaili. Český hokej má pořád kvalitní hráče, a když není medaile, je to zklamání. Tým bude určitě kvalitní. V NHL sice máme poslední dobou málo hráčů, ale ať je to Pastrňák, Voráček, Hertl, Nečas, hrají v elitních lajnách.

S generálním manažerem národního týmu Petrem Nedvědem jste v kontaktu?

Méďa mi volal a jednou jsem se bavil na tiskové konferenci s hlavním koučem, kde se mě na to ptal. Říkal jsem mu, že když bude zájem, bude se mi dařit a budu zdravý, tak rád pojedu. Vždy je čest na sebe dát reprezentační dres.

Český hokej však prožívá trudné časy, národní tým přestal vozit medaile, způsob práce s mládeží čelí kritice.

Do mládeže moc nevidím. Když jsem byl já mladý, měli jsme hodně sportů, bylo to jiné, furt jsme byli venku. Teďka je doba někde jinde. Počítače jedou - instagramy, youtuby a tak. Nevím, jestli děti dělají víc než jeden sport. Nevím, jak posunout český hokej, nevím, jak to tady je, protože jsem tady dlouho nebyl.

Naposledy na Karjala Cupu neuhrála reprezentace ani bod.

Nechtěl bych to hodnotit. Byli tam kluci, kteří si zasloužili v nároďáku být. Měli problém s koncovkou, někdy to tak prostě je. Jsou to kvalitní hráči. Nevyšlo jim to. Extraliga je ale kvalitní soutěž, jsou tady fakt kvalitní hráči.

Jak jste strávil nedávnou porážku od posledního Zlína?

Jeden z takových zápasů, který nám prostě nevyšel. Začali jsme hrát až ve třetí třetině a to bylo pozdě. Stane se.

Který tým vás nejvíc zaujal?

Třinec má hodně kvalitní mančaft. Proti Hradci Králové se taky hraje špatně. Není náhoda, že tyhle dva kluby jsou teď první a druhý v tabulce.

Olomoucký David Krejčí při zápase s Mladou Boleslaví dává vyrovnávací gól.

Když jste se skláněl na buly s třineckým kapitánem Petrem Vránou, vaším kamarádem z dětství ve Šternberku, nevrátily se vám dávné vzpomínky na úplné začátky?

Jo, super. Bylo moc hezké ho vidět. Známe se odmala. Je to takový kamarád, že i když ho nevidíte roky a pak se potkáte, tak je to, jako by to bylo včera. Jsme furt v kontaktu. Takové blízké kamarády pořád sleduju, i když jsem byl v NHL. Něco naplánujeme na leden. Nějakou akcičku, možná i ledovou. Není to tak jednoduché, já jsem v Olomouci, on bydlí v Třinci, pak má ještě barák jinde. Těším se na neděli, až se zase potkáme na ledě.

A příští sezonu zase do NHL?

Uvidíme, jak to všechno dopadne. Možná jo, možná ne.