Levé křídlo Káňa září, pravé ke Krejčímu se v Olomouci už taky našlo

Zato napravo vedle Krejčího to od začátku sezony zkouší v elitní lajně už třetí uchazeč.

Po Lukáši Kucserovi a Lukáši Klimkovi se snaží sladěné dvojici vyhovět dravý Vojtěch Tomeček.

Že by to mohlo fungovat, naznačil naposledy při výhře 4:3 nad Kladnem, když si v plné rychlosti najel před branku, odkud dostal skvostnou bekhendovou přihrávku od Krejčího, nastavil hokejku a připsal si první gól v sezoně. „Kluci to udělali výborně ve středním pásmu, já jel do brány a dostal jsem pěknou přihrávku.“

I když následný náraz do zadního hrazení nebyl příjemný, Tomeček s úsměvem hlásil: „Za ten první gól to stálo. Něco ze mě spadlo, budu rád, když to bude pokračovat.“ Krejčí žádal do letky praváka, i to Tomeček splňuje. „Jsem tam od toho, abych bojoval, získával puky a snažil se co nejvíc vyhovět klukům, abych s nimi držel krok,“ popisuje svou roli.

Výhry si cenil tím spíš, že to byla náplast po porážce na ledě posledního Zlína. „Ve Zlíně se nám to moc nepovedlo, o to je lepší, že jsme to zvládli. Jsme velmi rádi za tři body, že jsme je urvali. Důležité je, že jsme proměnili přesilovky a udrželi to do konce,“ oddechl si sedmadvacetiletý křídelník. „Šancí bylo dost, škoda, že gólů tam nenapadalo víc.“

Utkání 22. kola hokejové extraligy: Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc. Zleva brankář Henri Kiviaho z Hradce Králové a Jan Káňa z Olomouce.

Za každou lekci po boku Krejčího je vděčný. Zážitek umocnily i další kladenské hvězdy.

„Jágr, Plekanec, ještě do toho Krejča, to lidi táhne. Doufám, že to vydrží,“ užíval si natřískaný zimák i zápas proti hokejové legendě Jaromíru Jágrovi. „To je vždycky zážitek. Každý si přeje proti němu zahrát. Asi tam nějaký ostych je, ale v zápase to člověk neřeší. A do každého jde naplno, ať je to Jágr, nebo ne.“

Ve středu (17.30) se olomoucké komando pokusí udeřit v dohrávce na ledě Vítkovic.