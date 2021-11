Uhlídaný Jágr a zářící Krejčí: Parádní večer olomouckého hokeje

A 39 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovou hru sám Krejčí využil. Před buly si sjel až za modrou čáru, kde číhal a mapoval situaci.



Pak si najel do volného prostoru, naznačil střelu, potáhl si puk na kruh a přesně zamířil. Krásná tvrdá rána prošla do sítě i díky dobré cloně centra Knotka.

„Tím, že jsem si do té situace sjel, jsem si ji udělal lehčí, byl jsem v pohybu a to mi pomohlo i při střele,“ líčil mazaný Krejčí.

V čase 35:54 zvýšila někdejší hvězda Bostonu dvanáctým gólem sezony znovu na dvoubrankový rozdíl. A jak se ukázalo, byla to nakonec i trefa vítězná.

Olomouc - Kladno 4:3.

Pět a půl tisícovek diváků vyprodalo plechový zimák. Přilákal je především souboj hokejistů, kteří ještě nedávno dobývali slavnou NHL.

Také podruhé v sezoně se k jejich potěše radoval 35letý Krejčí, zatímco Jágr s Tomášem Plekancem kousali porážku.

„Není jednoduché hrát proti takovým hráčům. Ale zvládli jsme to a hlavně jsme si to s fanoušky užili. Byl narvaný stadion, stáli i na schodech, to jsem koukal. Super atmosféra a tři body, takže parádní večer,“ bavil se Krejčí, který si kromě branky připsal i luxusní asistenci. Často se s Plekancem klaněli na buly. Možná zavzpomínali na rivalitu jejich Bostonu a Montrealu, na několik štouchanců.

David Krejčí z Olomouce (vlevo) a Tomáš Plekanec z Kladna při zápase v rámci 25. kola hokejové extraligy

„Známe se docela dobře jako hráči i jako lidé. Buly hrajeme podobně. Jednou jsem vyhrál, jednou on. Je výborný na buly,“ podotkl Krejčí. „Nahráli jsme toho proti sobě dost, i spolu v nároďáku.“

Krejčí potvrdil, že by ani po překvapivém návratu ze zámoří na rodnou Hanou neměl chybět v olympijské nominaci českého týmu. Znovu zářil, vymýšlel vtipné pasy.

To Jágr tentokrát moc vidět nebyl. „Není to pro něj jednoduchý, kamkoli přijede, každý si na něj dává pozor. O věku se nemusíme bavit. Má sílu, přehled, a když se rozjede, je těžkého ho zastavit. Vždycky na něm visí dva hráči,“ zastal se Krejčí bývalého spoluhráče z Bostonu. „Musím vyzdvihnout naše obránce, co na něj hráli.“

Kladenský brankář Bow si před zápasem postříkal obličej vodou z lahve, jako by tušil, že bude v zápřahu.

Čelil 44 střelám. Nejprve se ale zkoušel po krásné přihrávce Plekance prosadit Jágr, leč cestu před branku mu zatarasil obránce Škůrek. Mora rychle otočila hru. Krejčí od mantinelu poslal před brankoviště skvostný pas, do kterého vložil čepel hole Vojtěch Tomeček, jehož neuhlídal Wood. A plechárna bouřila poprvé.

„Nabrali jsme rychlost, Vojta šel do brány, tak jsem mu to tam hodil. Od něj výborný finiš,“ ocenil Krejčí v ročníku prvně skórujícího kumpána.

Hned za minutu Krejčí v oslabení poslal do nájezdu Klimka, ale střelou na vyrážečku neuspěl.

Kohouti byli lepší, jenže Rytíři se díky Zikmundovi, jemuž krásně asistoval Plekanec, když v oslabení ze vzduchu zkrotil špatnou rozehrávku Káni, a dvěma tečím Berana, jenž mistrně sklepával nahození Wooda, pořád drželi na dostřel.

A tak ani góly obránce Ondruška, který se prosadil už pošesté v ročníku, nebo tečujícího Michala Kunce nedodaly ještě klid. Stejně jako Krejčího vítězná rána ze druhé třetiny.

Brankář Kladna Landon Bow inkasuje první gól během utkání s Olomoucí v rámci 25. kola hokejové extraligy

Kdyby kladenský Kubík netrefil z úhlu spojnici břevna a tyče, mohli si předposlední Rytíři připsat cenný bod. Takhle sedmá Mora odčinila porážku z ledu posledního Zlína.

A Krejčímu přibyla další pěkná vzpomínka. „Na Kladno vždy rád vzpomínám, byl jsem tam rok a vyhráli jsme juniorskou extraligu.“

Od té doby se toho stalo hodně. Krejčí vyhrál i Stanley Cupu, ale jedno se nemění: pořád zápolí mezi mantinely s idolem Jágrem a respektovaným sokem Plekancem.

Tuhle show si lidé náramně užili. Buďme za hokejovou radost vděční. Nejen v době covidové.