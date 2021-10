Měli jsme buldočí povahu, těšilo kouče Motáka po olomouckém zmrtvýchvstání

Pak ale přišel velkolepý comeback. Hanáci v rozmezí 183 sekund nasázeli tři branky, z toho dvě v power play, a za výhru po samostatných nájezdech 4:3 získali dva body.

„Drahnou dobu zápasu jsme byli horším týmem, bruslařsky i hokejově. Ale věřili jsme a nakonec se to vyplatilo. Nebylo to podle našeho gusta. I hráči to musí cítit. Ale ten obrat, to byla přesně naše hra – odhodlání a bojovnost,“ hodnotil špíl trenér domácích Zdeněk Moták.

Olomouc v aktuálním ročníku extraligy v prodloužení ještě neprohrála a včera zvládla i svoji premiéru v podobě nájezdů. „Nevím, čím to je,“ usmál se David Krejčí. „Možná tím, že při hře tři na tři jenom útočíme a puk držíme většinu času na našich hokejkách. Musím jen zaklepat,“ dodal hvězdný centr, který obrat režíroval.

První trefě svého týmu ještě přihlížel. Kucsera zpoza brány vrátil kotouč na levý kruh, odkud kapitán Mory Jiří Ondrušek propálil všechno, co mu stálo v cestě.

Pak už úřadoval mazák z NHL. Ondrušek mu z osy hřiště přiklepl puk na levou stranu. Krejčí všechny na kluzišti přesvědčil, že bude pálit, místo toho však nezištně našel přes osu hřiště volného Jana Káňu, jenž přesně trefil odkrytý kout branky.

A drama bylo na světě. „Když je David na hřišti, jde to znát. Je to náš rozdílový hráč a tlačí nás dopředu,“ chválil Moták.

A skutečně. Káňa oplatil Krejčímu laskavost a diagonální přihrávkou našel osamoceného centra na modré čáře. Pětatřicetiletý útočník měl dostatek času, aby přesně zacílil. „Jenom jsem to nahodil. Snažil jsem se mířit nahoru. Gólman nemohl nic vidět, kluci mu udělali skvělý blok. Nebýt nich, gól to není,“ soudil pokorně Krejčí. 3:3.

V prodloužení Mora přestála přesilovku, kterou zavinil Jan Lukáš, když zahrál kotouč mimo vymezený lichoběžník za brankou. A po hříchu to nebyla jediná hrubka domácího brankáře. Za stavu O:2 předvedl s Alexem Rašnerem nevídanou minelu. Sparťanský Zikmund z vlastní třetiny nahodil kotouč na Lukášovu svatyni. Gólman Mory puk vyrazil před sebe, ale hokejkou se při snaze odehrát kotouč srazil s holí Rašnera. Vymrštěný puk nebohého Lukáše přeletěl a doskotačil přímo do klece. „Došlo ke zlé komunikaci mezi Alexem a Honzou. Nezařvali si ani jeden. Je to doopravdy polovlastní gól,“ kroutil hlavou Moták, jenž nakonec přihlížel snadnému vítězství v nájezdech.

Hned první proměnil sebevědomě Krejčí, byť v minulém zápase proti Mladé Boleslavi ve stejné disciplíně neuspěl. „Klička mi vyšla i v Boleslavi, ale trefil jsem břevno. Včera jsem to trošku pozměnil a jsem rád, že to skončilo gólem,“ pravil Krejčí.

Na něj navázal Nahodil i Káňa, a jelikož Lukáš zneškodnil tři sparťanské nájezdy vyhrála Olomouc trestné střílení 3:1. „Měli jsme buldočí povahu. Dvě branky v power play? Šli jsme si za tím, hráče jsme pořád podporovali,“ uzavřel Moták.