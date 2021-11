Bod na zápas i fair play. Snažím se mít z hokeje radost, líčí olomoucký Káňa

Uznání si pak Káňa vyslechl od vítkovického trenéra Miloše Holaně: „Věděl jsem, že to nebyl faul. Ale je to kus chlapství. Je dobře, že k tomu dochází.“

V dalším průběhu utkání ho ovšem Káňa už příliš nepotěšil. Ve 14. minutě asistoval v přesilovce u trefy Davida Krejčího, v 39. minutě si role vyměnili a sám uzavřel skóre. Olomouc – Vítkovice 2:0.

Zaslouženě. V urputné bitvě, ve které bylo k vidění více srážek než šancí, kohouti nepustili hosty často před brankáře Jana Lukáše a po třech prohrách zabrali.

„Nebylo to nic hezkého, ubojovaný hokej. Chtěli jsme za každou cenu získat tři body. Vítkovice přijely s tím, že budou jen bránit. Moc hokejové krásy tam nebylo, bylo to náročné. Naštěstí jsme dali góly,“ oddechl si Káňa.

„Vítkovice hrály v pěti ve vlastním pásmu, nedovolily nám žádné přečíslení. Jsme rádi i za ty dva góly a taky za nulu. Honza si ji zasloužil. Chytal výborně a kluci výborně blokovali střely.“

Devětadvacetileté levé křídlo první olomoucké formace zažívá nejlepší začátek sezony v kariéře; po osmnácti zápasech si drží bod na utkání za osm gólů a deset asistencí. Zdárně tak sekunduje svému hvězdnému centrovi Krejčímu (10+8).

„Takový start jsem nezažil. Je to poprvé, užívám si to a snažím se pracovat tak, aby to vydrželo co nejdéle a měl jsem z hokeje radost,“ líčil Káňa, který je ze souhry s Krejčím unešený.



„Od začátku z toho mám skvělý pocit. Těším se na každé střídání s ním na ledě, protože můžu od něj zažít neskutečné věci. Strašně mě to baví, snažím se, abych mu to nekazil a abychom dávali góly.“

Jen casting na pravé křídlo pokračuje dál. Po Kucserovi s Klimkem se uchází o místo v elitní letce Vojtěch Tomeček.

„Vytáhli jsme Kucseru, na dva zápasy tam byl Klíma, nebylo to ono, prohráli jsme je, tak jsme do toho zase vložili Vojtu, který se uzdravil. Není to úplně zlé, ale ještě pořád si to sedá,“ říká olomoucký trenér Zdeněk Moták s tím, že Krejčí preferuje mít v útoku praváka.

„Vojta tam teď odvádí velkou práci, pomáhá nám vyhrávat souboje, udrží se na puku, jsou tam šance. Doufám, že nám to teď vydrží a budeme dávat góly celá lajna,“ přeje si Káňa. Do výběru nemluví.

„Já si nevybírám, jsem rád, že hraju tam, kde hraju, a moc mě nezajímá, kdo je tam s námi,“ usměje se.

„S Davidem jsme na něčem domluvení. Ti hráči, kteří se tam točí, se musí přizpůsobit, aby to fungovalo. Vojta je dost šikovný na to, aby hokej, co chceme hrát, pochopil a byl prospěšný pro celý tým.“

Moták doplní: „Musí se ale přidat i další, ne jen první útok.“