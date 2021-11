Jágr dělá pro Kladno to nejlepší, co může, říká Doudera

„Viz dneska, co se zase dělo. To je až úsměvné. Tak to je, musíme s tím bojovat,“ pokračoval bek Slezanů.



Myslíte jeho nenápadné hákování třeba Růžičky a Ondřeje Kovařčíka?

Nebudu to komentovat, nechci dostat pokutu nebo něco. Ale viděli jste, jak se zápas vyvíjel, co tam bylo za sporné situace. My jsme se tomu pomalu až museli smát.

Je pro vás těžké hovořit takto o idolu mnohých hokejistů?

Já neříkám, že to je jeho chyba. On dělá pro Kladno to nejlepší, co může. Nedivím se mu. Chyba je někde jinde, ale nechci to rozebírat a zacházet do podrobností, aby z toho nebyly nějaké problémy.

Jak se tedy brání dva nejzkušenější hráči v lize Plekanec a Jágr?

Jako každý jiný, ale znovu předvedli svou kvalitu. Ukázali, proč hráli tam, kde hráli. Měli jsme to proti nim těžké.

Přece jen oba už nejsou nejmladší. Je velký rozdíl mezi tím, jak hráli s vámi v roce 2012 a jak jsou na tom nyní?

Při mé první sezoně v extralize byla výluka v NHL, takže jsme z ní měli v týmu pět hráčů. To byla radost pohledět. Všichni v té době byli v top formě a rozhodovali zápasy. A konkrétně oni dva si furt drží výkonnost. A pokud jde o Jágra, tak všechna čest, jak se ve svých letech udržuje a dokáže být konkurenceschopný.

Je pořád náročné odtlačit ho od branky?

Jo, má přes sto kilo, dokáže si pomoct zadkem, má dlouhou hokejku. Těžko se mu dostává na puk. Je to jeho přednost celou kariéru. Dokáže toho pořád využít.

Jak se jako kladenský odchovanec díváte na jejich boj o udržení?

To mě samozřejmě netěší, ale takové předpoklady byly už před sezonou. Zatím se naplňují. Pro Kladno bude klíčové, aby pod sebou udrželo Zlín. A případně se zkusilo vyhnout baráži.

Naproti tomu s Třincem se držíte na špici extraligy. Je složité získávat proti papírově slabším soupeřům jako Kladno povinné body?

Věděl jsem, že utkání nebude lehké. Proti soupeřům, co hrají o všechno, jsou zápasy o to těžší. Kladno podalo sympatický výkon, když budou takhle pokračovat, nějaké body posbírají. K tomu se na nás chce každý vybičovat, každý se extra motivuje, chce nás porazit. Musíme stále držet vysoký standard.