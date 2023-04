Pastrňák by to hodil za hlavu. Budu se tím řídit, říkal Nestrašil k šancím

Není to paradox?

„Život,“ odpověděl. „Tak to bývá. Ale musíme to hodit za hlavu. Je to dva dva. Jedeme do Pardubic a teď už série bude na dva vítězné zápasy.“

Jakub Jeřábek, obránce Ocelářů, podotkl, že utkání mělo na obě strany vysoké tempo. „Pardubičtí možná zase měli půlku zápasu opticky navrch, ale snažili jsme se vyrovnat. Ke konci jsme je zatlačili, ale protivníci také hrají obětavě, naše střely tam vylehali,“ povzdechl si Jeřábek.

Vítězný gól dal po dorážce pardubický útočník Lukáš Sedlák. Je těžké jeho první formaci uhlídat?

„Určitě musíte vědět, že jsou na ledě,“ upozornil Jeřábek. „Lukáš je silný hlavně v předbrankovém prostoru, což ukázal. Budeme se to snažit v pátém zápase více eliminovat.“

Třinečtí měli ke konci drtivý nápor, ale puk za val obětavě bránících soků nedotlačili. „Měli jsme to tam na lopatě, beru to na sebe. Měl jsem před sebou úplně prázdnou bránu!“ popsal Nestrašil jednu z šancí, kdy jeho střelu vyrazil brankář Roman Will, když se stihl přesunout k levé tyči.

Pardubický útočník Tomáš Vondráček se při šarvátce pouští do třineckého forvarda Miloše Romana (vlevo).

„Možná jsem o půl vteřiny počkal, chtěl jsem se ještě podívat, kde bude prostor. Ale hosté hráli velmi obětavě, měli za Romanem ještě další dva beky. Doráželi jsme puky... a nic. To tak holt někdy bývá.“

Co se v tu chvíli hráči honí hlavou?

„To si říkám: Co by dělal David Pastrňák? Hodil by to za hlavu! A šel by tam další střídání a zase by chtěl dát gól. Tím se budu řídit i já,“ pousmál se Nestrašil.

„Ani nevím, jestli všechny střely pochytal Roman, anebo jsme trefili jejich beky,“ podotkl Jeřábek, který si v jednu chvíli prohodil místo i s útočníky, takže na modré čáře zůstali Petr Vrána a Martin Růžička. „To vyplynulo ze hry. Měli jsme tam nějaký zámek, Pardubičtí byli poněkud déle bez možnosti vystřídat. Škoda, že nám nic nevyšlo.“

Dodal, že bez obětavosti to nejde. „Když mají tlak Pardubičtí, skáčeme tam po hubě, a když ho máme my, zase oni. Je to play off. Každý padá do střel po hubě, tak to má vypadat.“

Jeřábek se s Nestrašilem shoduje, že nynější vypjaté duely rozhoduje jeden gól.

„Člověk to ale nějak nevnímá, každé střídání je to boj o každý centimetr. Když tam člověk jde, chce být zodpovědný a v první řadě gól nedostat a naopak využít každou šanci, která se naskytne,“ řekl Jeřábek.

Jakub Jeřábek se přetlačuje u mantinelu s Robertem Kousalem.

„Všechny zápasy byly vyrovnané. Ale to jsme čekali. Přestože jsme minule u nich vyhráli 3:0, bylo utkání o jednom gólu. A bude to stejné,“ řekl Nestrašil. „Neznamená to však, že tým, který povede 1:0, automaticky vyhraje. Jak my, tak oni hrajeme dobře dozadu a umíme si vytvořit šance.“

Vydrží Oceláři náročné souboje s Pardubicemi kondičně, když za sebou v play off mají včetně předkola pět zápasů navíc?

„To je o hlavě,“ tvrdí Nestrašil. „Nějaká kondice v play off... Rozhoduje, kdo chce víc a má to v hlavě. Věřím, že u nás v kabině to v hlavách máme, moc chceme. Nemyslím, že by nás předkolo nějak poznamenalo.“