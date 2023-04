ONLINE: Třinec - Pardubice 0:0. Nesnáze hostů, Oceláři doma sahají po mečbolu

„Je to frustrující, ale co se dá dělat, musíme zůstat pozitivní,“ říkal po třetím duelu jediný úspěšný střelec Pardubic Tomáš Vondráček.

ONLINE: Oceláři Třinec vs. Dynamo Pardubice 4. utkání extraligového semifinále sledujeme podrobně.

Držitelé Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části ve čtvrtek dohromady vypálili 80 neúspěšných ran a navrch nevyužili ani velké příležitosti, které jim Oceláři nabídli.

„Je to zklamání, prostě jsme měli super šance, které jsme nedali. Nejde říct, že bychom je neměli, nebo že bychom stříleli z blbých pozic. Dvakrát třikrát jsme jeli sami na bránu, z toho musíme dát alespoň jeden gól,“ litoval Lukáš Sedlák.

Východočeši působili opticky lépe, také trenér Třince Zdeněk Moták si všiml převahy soupeře. „Z naší strany jsem tam ale viděl spoustu bojovnosti, spoustu nasazení, zblokovaných střel. Hlavně v přesilových situacích soupeře,“ dodal však vzápětí.

Vítězný čtvrteční gól dal ve 49. minutě Erik Hrňa, který dorážel zcela osamocený před odkrytou brankou a pomohl domácím – i přes pouhých 14 střel vyslaných na branku soupeře – k druhé výhře v sérii.

„Fakt jsem měl strach, jak byla branka odkrytá, aby se mi puk nenamotal na hokejku. Ještě jsem ho měl pod nohama, fakt jsem se do poslední chvíle bál, že minu, ale naštěstí mi to tam spadlo. I ze mě to spadlo,“ pravil Hrňa s úsměvem i úlevou.

„Dnes ale musíme začít úplně jinak, nebyl to od nás úplně optimální výkon,“ varuje směrem ke čtvrtému pokračování.

„Káca (brankář Třince Kacetl) má formu, více se musíme tlačit před něho a něco do brány procpat. Víme, že Třinec hraje obětavě a týmově. My hrajeme to samé, bohužel jsme měli smůlu... Věřím, že tu sérii otočíme,“ míní Vondráček.

Svěřenci kouče Radima Rulíka by potřebovali zahájit obrat už v pátek na třineckém ledě, v opačném případě se proti zkušenému mužstvu ocitnou v kritické situaci.

