Ta série je skvělá, libuje si Will. Teď už bude na dva vítězné zápasy

„Ta série je skvělá a radost z vítězství po takovém zápase přebije i to, jak těžké tady bylo uspět.“

Je pro vás složitější soustředit se celou dobu, když se často hraje spíše u třinecké branky?

Tak to bylo vlastně celou sezonu. Máme velmi kvalitní tým a já jsem ta poslední linie. Snažím se dělat svou práci, jak nejlépe umím, a pomoct, když je potřeba. Někdy to vyjde a někdy ne.

Nesmíte však zaváhat.

Samozřejmě. Ale hokej je hra chyb a vždycky se nějaké stanou.

Co říkáte obětavosti vašich spoluhráčů?

My tak hrajeme celou sezonu. Cítil jsem, že ta síla a srdce v nás je.

Čekal jste, že po tom, co jste šli ve 44. minutě do vedení, budete pod obrovským tlakem?

Jednoznačně. Je to play off, každý chce utkání dotáhnout alespoň do prodloužení. Musím smeknout před klukama, kteří za mnou chytali puky, které jsem neměl. Blokovali, padali tam po hlavě. Byly to neskutečné bloky, ale my tak hrajeme celou sezonu. Jen teď to asi bylo více vidět.

Viděl jste všechny puky, které na vás prošly?

Párkrát úplně ne, ale kluci mají velké srdce a hráli tak, jak to umějí, a proto toho tolik zablokovali. Je potřeba i štěstí, nyní nám to vyšlo.

Hokejisté Pardubic se radují z vítězství ve čtvrtém semifinále extraligy.

Další porážka by vám pořádně zkomplikovala naději na finále. Bylo složité udržet čistou hlavu?

Člověk si pohrává se všelijakými myšlenkami, ale to je za každého stavu, i když v sérii vedete dva jedna. Už chcete, aby to brzy skončilo. Pracuje to a ukáže se na ledě, kdo je silnější v hlavě.

Získali jste výhodu zpátky na svou stranu?

Těžko říct. Je to jako by série začínala znovu. Jen teď už bude na dva vítězné zápasy. Vždy se říká, že je důležité uhrát venku jedno utkání. Povedlo se to nám, ale i jim. Takže je vyrovnáno. Ta série je skvělá.