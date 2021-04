V Třinci řeší budoucnost. Cenou za titul může být ztráta opor

Třinečtí hokejisté pravděpodobně přijdou o útočníky Matěje Stránského a Michaela Špačka. Podle informací MF DNES a iDNES.cz by mohl Stránský jít do švýcarského Davosu a Špaček do švédské Frölundy. Zájem je i o další hráče. Mimo jiné o obránce Martina Gernáta.